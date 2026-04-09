A Prefeitura de Franca inaugura nesta quinta-feira, 9, às 16 horas, a EMEB “Professora Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci”, localizada na Vila São Sebastião. A cerimônia contará com a presença de autoridades municipais, educadores e familiares da homenageada. Apesar da inauguração oficial ocorrer nesta semana, a unidade já está em funcionamento desde o início do ano letivo, com aulas em período integral.
Instalada na rua Manoel Francisco de Mello, 472, a escola foi projetada para atender até 150 alunos dos ensinos Infantil e Fundamental. O prédio conta com mais de 1,3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito salas de aula, além de espaços como salas de informática, leitura e recursos pedagógicos, galpão coberto, depósitos e sanitários adaptados, garantindo acessibilidade.
A estrutura também inclui setor administrativo completo, com salas para direção, secretaria, coordenação e orientação pedagógica, além de hall de atendimento, sala dos professores, copa, cozinha, refeitório, área de serviços e espaços destinados ao armazenamento de alimentos e materiais.
O investimento total na obra foi de aproximadamente R$ 3,3 milhões, com recursos próprios do município.
Homenagem
A escola leva o nome da professora Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci, que teve trajetória marcada pela atuação na educação. Nascida em 21 de outubro de 1929, no distrito de Ribeirão Corrente, formou-se pela Escola Normal de Franca em 1948 e iniciou a carreira no ano seguinte.
Ao longo da vida profissional, atuou no ensino de aspirantes do comércio do SENAI, no ensino supletivo da Escola Estadual Coronel Francisco Martins, além de exercer atividades na zona rural e funções administrativas ligadas à Delegacia de Ensino de Franca.
Também lecionou na Escola Estadual “Professora Suzana Ribeiro Sandoval”, onde permaneceu até seus últimos dias. Nadeide faleceu em 14 de fevereiro de 1972, deixando legado de dedicação ao ensino.
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