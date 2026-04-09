A Prefeitura de Franca inaugura nesta quinta-feira, 9, às 16 horas, a EMEB “Professora Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci”, localizada na Vila São Sebastião. A cerimônia contará com a presença de autoridades municipais, educadores e familiares da homenageada. Apesar da inauguração oficial ocorrer nesta semana, a unidade já está em funcionamento desde o início do ano letivo, com aulas em período integral.

Instalada na rua Manoel Francisco de Mello, 472, a escola foi projetada para atender até 150 alunos dos ensinos Infantil e Fundamental. O prédio conta com mais de 1,3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em oito salas de aula, além de espaços como salas de informática, leitura e recursos pedagógicos, galpão coberto, depósitos e sanitários adaptados, garantindo acessibilidade.

A estrutura também inclui setor administrativo completo, com salas para direção, secretaria, coordenação e orientação pedagógica, além de hall de atendimento, sala dos professores, copa, cozinha, refeitório, área de serviços e espaços destinados ao armazenamento de alimentos e materiais.