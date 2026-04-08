Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 8, após serem flagrados tentando furtar fiação de uma residência na região do bairro Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo informações, a PM foi acionada e, ao chegar ao local, os suspeitos tentaram fugir a pé pela rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao bairro. Diante da situação, os policiais realizaram um cerco na região para impedir a fuga.

Mesmo com a tentativa de escapar correndo, a dupla acabou sendo detida por volta das 7h da manhã. Após a abordagem, os dois foram encaminhados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde ficaram à disposição da Justiça.