08 de abril de 2026
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CERCO NA RODOVIA

Ladrões tentam fuga a pé pela Portinari, mas são presos pela PM

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Policiais militares fazem cerco na rodovia Cândido Portinari e prendem dois suspeitos de furtar fiação na Vila São Sebastião
Policiais militares fazem cerco na rodovia Cândido Portinari e prendem dois suspeitos de furtar fiação na Vila São Sebastião

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 8, após serem flagrados tentando furtar fiação de uma residência na região do bairro Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo informações, a PM foi acionada e, ao chegar ao local, os suspeitos tentaram fugir a pé pela rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao bairro. Diante da situação, os policiais realizaram um cerco na região para impedir a fuga.

Mesmo com a tentativa de escapar correndo, a dupla acabou sendo detida por volta das 7h da manhã. Após a abordagem, os dois foram encaminhados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde ficaram à disposição da Justiça.

A ação policial chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Populares registraram a movimentação com celulares, e um vídeo foi encaminhado ao portal GCN/Sampi.

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