Duas instituições do terceiro setor estão com processos seletivos abertos e somam mais de 20 vagas de emprego em Franca, nas áreas social e educacional.
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca concentra a maior parte das oportunidades, com vagas para atuação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, educação infantil e apoio pedagógico em escolas municipais.
Ao todo, são 22 vagas disponíveis pela entidade. Entre elas, está uma oportunidade para profissional de nível superior nas áreas de Serviço Social ou Psicologia, com carga horária de 30 horas semanais e benefícios como assistência médica e seguro de vida.
Na área educacional, há ainda uma vaga para educador infantil na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí. A função exige formação em Pedagogia ou Magistério e carga horária de 44 horas semanais, com direito a refeição na unidade.
Outro destaque é a abertura de 20 vagas para apoio pedagógico com atuação nas escolas municipais (EMEBs), com jornada de 22 horas semanais. Para essas funções, também é exigida formação em Pedagogia ou Magistério.
Todas as vagas da Pastoral estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD) e incluem benefícios adicionais, como credencial plena no Sesc.
As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de abril, pelo site oficial da instituição, na aba “Trabalhe Conosco”. O processo seletivo será dividido em análise curricular e entrevista.
Professor de inglês
Já a Creche "Frei José Luiz Igea Sainz" abriu uma vaga para professor(a) de inglês, destinada à educação infantil.
Para concorrer, é necessário ter licenciatura em Letras com habilitação em Inglês ou formação equivalente na área. A contratação será pelo regime CLT.
Os interessados devem enviar currículo até esta sexta-feira, 10, para o e-mail da instituição - crecheigeasainz@gmail.com -, informando no assunto a vaga pretendida. A seleção será feita internamente, com base na análise de currículos e demais critérios definidos pela creche.
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