Duas instituições do terceiro setor estão com processos seletivos abertos e somam mais de 20 vagas de emprego em Franca, nas áreas social e educacional.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca concentra a maior parte das oportunidades, com vagas para atuação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, educação infantil e apoio pedagógico em escolas municipais.

Ao todo, são 22 vagas disponíveis pela entidade. Entre elas, está uma oportunidade para profissional de nível superior nas áreas de Serviço Social ou Psicologia, com carga horária de 30 horas semanais e benefícios como assistência médica e seguro de vida.