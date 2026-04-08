O proprietário de uma carreta teve um grande prejuízo após o veículo ser atingido por uma caminhonete na madrugada desta quarta-feira, 8, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. O motorista responsável pela batida e pelos danos fugiu do local.

Segundo relato da vítima, a carreta estava estacionada em frente à residência quando, por volta de 0h30, um forte barulho chamou a atenção dos moradores. Inicialmente, eles não imaginaram o que havia acontecido, mas ao ouvirem o som de um veículo acelerando, saíram para verificar e se depararam com o cenário de destruição.

“Bateram na carreta parada na porta de casa. O motorista fugiu, mas deixou partes do carro penduradas e espalhadas pela avenida. Parece ser uma caminhonete prata”, contou o proprietário.