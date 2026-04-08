O proprietário de uma carreta teve um grande prejuízo após o veículo ser atingido por uma caminhonete na madrugada desta quarta-feira, 8, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. O motorista responsável pela batida e pelos danos fugiu do local.
Segundo relato da vítima, a carreta estava estacionada em frente à residência quando, por volta de 0h30, um forte barulho chamou a atenção dos moradores. Inicialmente, eles não imaginaram o que havia acontecido, mas ao ouvirem o som de um veículo acelerando, saíram para verificar e se depararam com o cenário de destruição.
“Bateram na carreta parada na porta de casa. O motorista fugiu, mas deixou partes do carro penduradas e espalhadas pela avenida. Parece ser uma caminhonete prata”, contou o proprietário.
Com o impacto, o para-choque da carreta foi empurrado para dentro e as lanternas ficaram destruídas. Além disso, partes da caminhonete ficaram presas na estrutura do veículo atingido, evidenciando a força da colisão.
“Amassou o para-choque, entrou tudo para dentro e quebrou as lanternas. Parte da porta da caminhonete ficou presa na carreta”, relatou.
Ainda segundo a vítima, há indícios de que o impacto tenha sido violento o suficiente para causar ferimentos em quem estivesse no veículo. “Se tinha alguém no banco do passageiro, machucou bastante”, acrescentou.
Câmeras de segurança registraram o momento da batida e a fuga do motorista logo em seguida. As imagens podem ajudar na identificação do responsável.
Até o momento, o condutor da caminhonete não foi localizado.
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