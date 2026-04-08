Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira, 7, na rua Julieta Mendes Enciso, no bairro Jardim Aeroporto III, em Franca, após denúncia apontar a região como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu, por meio do disque-denúncia, a informação de que o local estaria sendo utilizado para o tráfico. Durante as diligências, os policiais avistaram um indivíduo saindo da entrada de uma residência, em atitude considerada suspeita.

Na abordagem, os militares encontraram no bolso da bermuda do suspeito 39 porções de substância semelhante à maconha, 14 eppendorfs de cocaína, 11 pedras de crack, além de R$ 80,15 em dinheiro e um telefone celular.