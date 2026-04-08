Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira, 7, na rua Julieta Mendes Enciso, no bairro Jardim Aeroporto III, em Franca, após denúncia apontar a região como ponto de venda de entorpecentes.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu, por meio do disque-denúncia, a informação de que o local estaria sendo utilizado para o tráfico. Durante as diligências, os policiais avistaram um indivíduo saindo da entrada de uma residência, em atitude considerada suspeita.
Na abordagem, os militares encontraram no bolso da bermuda do suspeito 39 porções de substância semelhante à maconha, 14 eppendorfs de cocaína, 11 pedras de crack, além de R$ 80,15 em dinheiro e um telefone celular.
Ainda durante a averiguação, os policiais localizaram, ao lado do portal da residência, uma sacola plástica contendo mais 65 porções de maconha, com características semelhantes às apreendidas com o suspeito, além de outras 15 porções maiores da mesma substância.
Questionado informalmente, o homem teria confessado que comercializava as drogas, vendendo as porções de cocaína e crack por R$ 10 cada, e a maconha por R$ 5. Ele também afirmou que teria adquirido os entorpecentes de um indivíduo conhecido como “Careca”, que supostamente residiria na casa de onde ele saiu.
No entanto, ao verificarem o imóvel, os policiais encontraram apenas uma mulher, que informou não conhecer o suspeito e afirmou utilizar o local para armazenar entulhos. Segundo a PM, a residência sequer possui portão.
O suspeito possui antecedentes criminais pelo mesmo crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo ele conduzido à unidade policial para as providências cabíveis.
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