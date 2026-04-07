07 de abril de 2026
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ZONA OESTE

Furgão capota após picape avançar ‘Pare’; mulher fica ferida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Furgão danificado após capotar; ao fundo, Montana envolvida no acidente
Furgão danificado após capotar; ao fundo, Montana envolvida no acidente

Um acidente entre uma picape e um furgão deixou uma mulher ferida na noite desta terça-feira, 7, na avenida Francisco Ermando Pulicano, na região Oeste de Franca.

O motorista de uma Chevrolet Montana não teria respeitado o sinal de parada obrigatória ao fazer o retorno na avenida, provocando a colisão com o furgão.

Com o impacto, o furgão capotou e parou no canteiro central da avenida. No veículo estavam um homem e uma mulher.

A passageira do furgão ficou ferida e foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela não foi informado. O motorista do furgão não se feriu, mas foi para o hospital com a mulher.

Já na Montana, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

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