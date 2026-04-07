Um acidente entre uma picape e um furgão deixou uma mulher ferida na noite desta terça-feira, 7, na avenida Francisco Ermando Pulicano, na região Oeste de Franca.

O motorista de uma Chevrolet Montana não teria respeitado o sinal de parada obrigatória ao fazer o retorno na avenida, provocando a colisão com o furgão.

Com o impacto, o furgão capotou e parou no canteiro central da avenida. No veículo estavam um homem e uma mulher.