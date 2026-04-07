A Câmara Municipal de Franca recebeu uma denúncia contra o vereador Leandro O Patriota (PL) por supostamente extrapolar os limites da função parlamentar e fazer uso indevido do cargo para promoção pessoal. O caso foi encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que notificou o vereador nesta terça-feira, 7, para que apresente esclarecimentos. Patriota nega as acusações.

De acordo com a denúncia, Patriota teria acessado a área restrita de uma unidade de saúde da rede pública de urgência, incluindo um setor onde pacientes aguardam a liberação de leitos hospitalares. No local, ele teria abordado acompanhantes em busca de informações assistenciais. Segundo o denunciante, a conduta configura constrangimento e pode representar violação aos direitos à privacidade e ao sigilo em saúde.

A denúncia também aponta que o vereador teria feito declarações de cunho eleitoral, mencionando a intenção de concorrer ao cargo de deputado estadual, inclusive com a indicação de um possível número de candidatura.