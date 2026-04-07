Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira, 7, após ser flagrado com um simulacro de arma de fogo nas proximidades de um estabelecimento comercial, na rua Coronel Flauzino Barbosa Sandoval, em Ituverava.

Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo estava em atitude suspeita quando foi interceptado pela equipe. Ele já é conhecido por envolvimento em roubo.

Durante a abordagem, os agentes localizaram o simulacro de arma de fogo em sua posse.