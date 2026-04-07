07 de abril de 2026
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CRIMINALIDADE

Conhecido por roubos, homem é detido com arma falsa na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Simulacro apreendido pela Polícia Militar
Simulacro apreendido pela Polícia Militar

Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira, 7, após ser flagrado com um simulacro de arma de fogo nas proximidades de um estabelecimento comercial, na rua Coronel Flauzino Barbosa Sandoval, em Ituverava.

Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo estava em atitude suspeita quando foi interceptado pela equipe. Ele já é conhecido por envolvimento em roubo.

Durante a abordagem, os agentes localizaram o simulacro de arma de fogo em sua posse.

O objeto foi apreendido pelas autoridades. Após os procedimentos legais, o suspeito foi liberado.

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