08 de abril de 2026
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MELHORIAS

Infraestrutura e drenagem avançam em rua do Hospital Estadual

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Obras na rua Bahij Toufik Kanawati, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas
Obras na rua Bahij Toufik Kanawati, ao lado do Hospital Estadual Três Colinas

As obras de infraestrutura e drenagem avançaram nesta semana na rua Bahij Toufik Kanawati, nas proximidades do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, com o início da instalação da rede de galerias pluviais. Após a conclusão da primeira etapa — que incluiu a construção de dissipadores para reduzir a força da água da chuva —, o novo estágio prevê a implantação de cerca de 300 metros de tubulação, com diâmetros entre 400 e 800 milímetros.

O projeto também contempla a abertura de bocas de lobo em ambos os lados da via. Essas estruturas serão responsáveis por captar a água da chuva e direcioná-la até o Córrego Espraiado, contribuindo para o escoamento adequado e a redução de possíveis alagamentos na região.

Além disso, a obra de drenagem será estendida até o prolongamento da rua José Ovídio. A previsão inclui, ao final dessa etapa, a pavimentação asfáltica do trecho, o que deve melhorar as condições de tráfego no local.

Os serviços estão sendo realizados por meio do Plano Comunitário Municipal, com a participação de proprietários de imóveis da região. A iniciativa busca não apenas aprimorar a infraestrutura urbana, mas também facilitar o acesso da população ao Hospital Estadual.

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