As obras de infraestrutura e drenagem avançaram nesta semana na rua Bahij Toufik Kanawati, nas proximidades do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, com o início da instalação da rede de galerias pluviais. Após a conclusão da primeira etapa — que incluiu a construção de dissipadores para reduzir a força da água da chuva —, o novo estágio prevê a implantação de cerca de 300 metros de tubulação, com diâmetros entre 400 e 800 milímetros.

O projeto também contempla a abertura de bocas de lobo em ambos os lados da via. Essas estruturas serão responsáveis por captar a água da chuva e direcioná-la até o Córrego Espraiado, contribuindo para o escoamento adequado e a redução de possíveis alagamentos na região.

Além disso, a obra de drenagem será estendida até o prolongamento da rua José Ovídio. A previsão inclui, ao final dessa etapa, a pavimentação asfáltica do trecho, o que deve melhorar as condições de tráfego no local.