Um buraco na rua Maranhão, próximo ao número 1.106, no bairro Santo Agostinho, em Franca, tem gerado preocupação entre moradores da região, que relatam risco constante de acidentes.
O problema, já identificado há dias, levou a população a improvisar uma sinalização com um pedaço de madeira e uma boneca para alertar motoristas que passam pelo local.
Apesar da tentativa de chamar a atenção dos condutores, o buraco continua oferecendo perigo, principalmente para veículos que trafegam pela via à noite, aumentando o risco de danos e colisões.
O que será feito?
A Secretaria de Infraestrutura informou nesta segunda-feira, 6, que enviaria uma equipe ao local para realizar uma vistoria e avaliar as condições da via, a fim de definir as medidas necessárias para resolver o problema.
A população pode solicitar serviços de tapa-buracos por meio do programa TapeZap, via WhatsApp pelo (16) 99999-8480. Para o atendimento, é necessário informar endereço completo, com ponto de referência, além do envio de fotos, que auxiliam na avaliação da demanda pelas equipes.
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