Um buraco na rua Maranhão, próximo ao número 1.106, no bairro Santo Agostinho, em Franca, tem gerado preocupação entre moradores da região, que relatam risco constante de acidentes.

O problema, já identificado há dias, levou a população a improvisar uma sinalização com um pedaço de madeira e uma boneca para alertar motoristas que passam pelo local.

Apesar da tentativa de chamar a atenção dos condutores, o buraco continua oferecendo perigo, principalmente para veículos que trafegam pela via à noite, aumentando o risco de danos e colisões.

O que será feito?