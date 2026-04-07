07 de abril de 2026
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PERIGO

Moradores sinalizam buraco com boneca no Santo Agostinho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Buraco sinalizado com uma boneca na rua Maranhão, em Franca
Buraco sinalizado com uma boneca na rua Maranhão, em Franca

Um buraco na rua Maranhão, próximo ao número 1.106, no bairro Santo Agostinho, em Franca, tem gerado preocupação entre moradores da região, que relatam risco constante de acidentes.

O problema, já identificado há dias, levou a população a improvisar uma sinalização com um pedaço de madeira e uma boneca para alertar motoristas que passam pelo local.

Apesar da tentativa de chamar a atenção dos condutores, o buraco continua oferecendo perigo, principalmente para veículos que trafegam pela via à noite, aumentando o risco de danos e colisões.

O que será feito? 

A Secretaria de Infraestrutura informou nesta segunda-feira, 6, que enviaria uma equipe ao local para realizar uma vistoria e avaliar as condições da via, a fim de definir as medidas necessárias para resolver o problema.

A população pode solicitar serviços de tapa-buracos por meio do programa TapeZap, via WhatsApp pelo (16) 99999-8480. Para o atendimento, é necessário informar endereço completo, com ponto de referência, além do envio de fotos, que auxiliam na avaliação da demanda pelas equipes.

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