Moradores de Franca denunciam dois terrenos abandonados na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão. Segundo os relatos enviados ao portal GCN/Sampi, os locais apresentam mato alto, descarte irregular de lixo e até animais mortos, agravando a preocupação dos vizinhos — especialmente pela proximidade com uma creche e uma nascente de água a menos de 200 metros.

De acordo com a denúncia, um dos terrenos, de propriedade pública, está sem manutenção, com vegetação alta — incluindo mamoneiras — e ausência de calçada, o que dificulta a passagem de pedestres, principalmente à noite.

Já o segundo terreno é apontado como um ponto frequente de descarte irregular de lixo. Moradores relatam a presença constante de animais mortos no local, o que tem atraído urubus e outros vetores, agravando o risco sanitário.