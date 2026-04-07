Moradores de Franca denunciam dois terrenos abandonados na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão. Segundo os relatos enviados ao portal GCN/Sampi, os locais apresentam mato alto, descarte irregular de lixo e até animais mortos, agravando a preocupação dos vizinhos — especialmente pela proximidade com uma creche e uma nascente de água a menos de 200 metros.
De acordo com a denúncia, um dos terrenos, de propriedade pública, está sem manutenção, com vegetação alta — incluindo mamoneiras — e ausência de calçada, o que dificulta a passagem de pedestres, principalmente à noite.
Já o segundo terreno é apontado como um ponto frequente de descarte irregular de lixo. Moradores relatam a presença constante de animais mortos no local, o que tem atraído urubus e outros vetores, agravando o risco sanitário.
A proximidade com uma nascente de água é motivo de preocupação, assim como a localização do terreno ao lado de uma creche. O acúmulo de lixo encostado na área da instituição expõe as crianças a riscos, como a presença de animais peçonhentos, como escorpiões e cobras.
Limpeza providenciada e o proprietário será notificado
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o local identificado como “ponto viciado” foi limpo recentemente e que um novo serviço está programado para a próxima semana. Sobre o segundo terreno, a demanda foi encaminhada à Vigilância Sanitária, que deve notificar o proprietário para a realização da limpeza.
A pasta também reforçou que o descarte irregular de lixo em áreas públicas ou particulares configura crime ambiental, sujeito a multas e outras sanções previstas na legislação. O município destaca que mantém ações integradas de fiscalização, educação ambiental e canais permanentes para denúncias.
Casos como este podem ser registrados pela Ouvidoria do município, pelo site oficial da Prefeitura, além da Guarda Civil Municipal, pelos telefones 153 e (16) 3706-6515 ou pelo e-mail informado pelo órgão.
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