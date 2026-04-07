07 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PARQUE DOUTOR CARRÃO

Terrenos abandonados têm lixo e animais mortos em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Terreno abandonado no Parque Doutor Carrão, em Franca
Terreno abandonado no Parque Doutor Carrão, em Franca

Moradores de Franca denunciam dois terrenos abandonados na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão. Segundo os relatos enviados ao portal GCN/Sampi, os locais apresentam mato alto, descarte irregular de lixo e até animais mortos, agravando a preocupação dos vizinhos — especialmente pela proximidade com uma creche e uma nascente de água a menos de 200 metros.

De acordo com a denúncia, um dos terrenos, de propriedade pública, está sem manutenção, com vegetação alta — incluindo mamoneiras — e ausência de calçada, o que dificulta a passagem de pedestres, principalmente à noite.

Já o segundo terreno é apontado como um ponto frequente de descarte irregular de lixo. Moradores relatam a presença constante de animais mortos no local, o que tem atraído urubus e outros vetores, agravando o risco sanitário.

A proximidade com uma nascente de água é motivo de preocupação, assim como a localização do terreno ao lado de uma creche. O acúmulo de lixo encostado na área da instituição expõe as crianças a riscos, como a presença de animais peçonhentos, como escorpiões e cobras.

Limpeza providenciada e o proprietário será notificado

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o local identificado como “ponto viciado” foi limpo recentemente e que um novo serviço está programado para a próxima semana. Sobre o segundo terreno, a demanda foi encaminhada à Vigilância Sanitária, que deve notificar o proprietário para a realização da limpeza.

A pasta também reforçou que o descarte irregular de lixo em áreas públicas ou particulares configura crime ambiental, sujeito a multas e outras sanções previstas na legislação. O município destaca que mantém ações integradas de fiscalização, educação ambiental e canais permanentes para denúncias.

Casos como este podem ser registrados pela Ouvidoria do município, pelo site oficial da Prefeitura, além da Guarda Civil Municipal, pelos telefones 153 e (16) 3706-6515 ou pelo e-mail informado pelo órgão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários