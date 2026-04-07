A cidade de Batatais se despede de um dos maiores nomes de sua história cultural. Morreu neste sábado de Aleluia, 4, aos 79 anos, Rinaldo Aparecido da Silva, conhecido como "Nardão", figura essencial na construção do Carnaval local e fundador da escola Acadêmicos do Samba, campeã de 2026.
Nardão esteve à frente da criação da agremiação em 1979 e acompanhou de perto toda a sua trajetória ao longo das décadas. Sua atuação foi decisiva para consolidar a escola como uma das mais importantes do interior paulista, sempre ligada à valorização do samba e da identidade cultural da cidade.
Ele integrou o grupo responsável pela fundação da escola, ao lado de nomes como Carlos Roberto dos Santos, o "Cacá", Isoel Aparecido da Silva e Sebastião Carlos Rodrigues, participando diretamente da construção de uma história marcada pela união e resistência.
Muito respeitado pela comunidade, Nardão presenciou momentos marcantes da Acadêmicos do Samba, como os títulos conquistados nos anos 1980 e, mais recentemente, o campeonato de 2026. A vitória encerrou um jejum de 37 anos e garantiu o tetracampeonato da escola. Mesmo nos últimos anos de vida, ele continuava presente nos desfiles, demonstrando sua ligação profunda com o Carnaval.
Em reconhecimento à sua trajetória, foi homenageado em 2025 como baluarte da escola, título dado àqueles que representam a essência e a história da agremiação.
Além da dedicação ao samba, Nardão também teve uma vida profissional no serviço público municipal, atuando na administração dos cemitérios da cidade, onde era conhecido pelo comprometimento e respeito no exercício da função.
A morte do sambista gerou grande comoção entre amigos e integrantes da escola. O ex-presidente Osvaldo Batista de Toledo, conhecido como "Compadre Batista", destacou a importância de Nardão, lembrando que ele não era apenas um integrante, mas parte fundamental da história do samba em Batatais.
O velório foi realizado na Sala 4 do Velório São Vicente de Paulo, no domingo de Páscoa, 5. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da Saudade.
Nota de pesar – Acadêmicos do Samba
A Acadêmicos do Samba lamenta profundamente a perda de Nardão, a quem define como história viva da escola. Sua trajetória foi marcada por luta, dedicação e amor à agremiação, deixando um exemplo de pertencimento e compromisso que permanecerá para sempre na memória de todos.
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