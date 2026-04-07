A cidade de Batatais se despede de um dos maiores nomes de sua história cultural. Morreu neste sábado de Aleluia, 4, aos 79 anos, Rinaldo Aparecido da Silva, conhecido como "Nardão", figura essencial na construção do Carnaval local e fundador da escola Acadêmicos do Samba, campeã de 2026.

Nardão esteve à frente da criação da agremiação em 1979 e acompanhou de perto toda a sua trajetória ao longo das décadas. Sua atuação foi decisiva para consolidar a escola como uma das mais importantes do interior paulista, sempre ligada à valorização do samba e da identidade cultural da cidade.

Ele integrou o grupo responsável pela fundação da escola, ao lado de nomes como Carlos Roberto dos Santos, o "Cacá", Isoel Aparecido da Silva e Sebastião Carlos Rodrigues, participando diretamente da construção de uma história marcada pela união e resistência.