Lucas Ferreira, de 36 anos, suspeito de matar a facadas a ex-companheira Lauany de Souza Osório, de 27 anos, no domingo, 5, em Patrocínio Paulista, segue foragido até esta terça-feira, 7. Contra ele, já há um pedido de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça na segunda-feira, 6. A mãe da vítima afirmou que já havia alertado a filha sobre perigos com o ex-companheiro.

A família da vítima vive com medo de que o suspeito apareça. Segundo parentes, Lucas já havia feito ameaças não apenas contra Lauany, mas também contra a filha do casal de 7 anos e o pai dela. O receio é de que ele tente se aproximar novamente.

Lauany foi morta com, pelo menos, dez facadas. No momento do crime, ele estaria perseguindo-a, e ela buscou ajuda na casa de uma mulher. A moradora entrou para pegar um copo de água, e Lauany ainda teria pedido que ela chamasse a polícia quando Lucas teria invadido o imóvel. A vítima foi atacada na garagem da residência e não resistiu aos ferimentos.