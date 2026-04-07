Lucas Ferreira, de 36 anos, suspeito de matar a facadas a ex-companheira Lauany de Souza Osório, de 27 anos, no domingo, 5, em Patrocínio Paulista, segue foragido até esta terça-feira, 7. Contra ele, já há um pedido de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça na segunda-feira, 6. A mãe da vítima afirmou que já havia alertado a filha sobre perigos com o ex-companheiro.
A família da vítima vive com medo de que o suspeito apareça. Segundo parentes, Lucas já havia feito ameaças não apenas contra Lauany, mas também contra a filha do casal de 7 anos e o pai dela. O receio é de que ele tente se aproximar novamente.
Lauany foi morta com, pelo menos, dez facadas. No momento do crime, ele estaria perseguindo-a, e ela buscou ajuda na casa de uma mulher. A moradora entrou para pegar um copo de água, e Lauany ainda teria pedido que ela chamasse a polícia quando Lucas teria invadido o imóvel. A vítima foi atacada na garagem da residência e não resistiu aos ferimentos.
A mãe de Lauany, Rosângela de Souza, contou que alertou a filha diversas vezes sobre o risco que ela corria ao manter qualquer tipo de contato com Lucas, pois acreditava que ele poderia matá-la.
Mesmo com a medida protetiva em vigor, Lucas continuava perseguindo Lauany e fazendo ameaças. Ele insistia para que ela reatasse o relacionamento.
Em mensagens enviadas à vítima, o suspeito chegou a mandar fotos de uma arma e mencionar o pai dela, aumentando o clima de medo entre os familiares.
Mesmo assim, Lauany manteve contato com o ex-companheiro, que continuava insistindo no relacionamento.
A Polícia Civil continua as buscas para localizar Lucas Ferreira.
A família segue apreensiva, com medo de que ele tente procurar a filha ou outros parentes, já que as ameaças foram feitas anteriormente.
O caso segue sendo investigado e a polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.