Estão abertas até o dia 1º de junho as inscrições para o processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), com oportunidades também na unidade de Franca. Para o segundo semestre de 2026, são ofertadas vagas em cursos superiores de tecnologia em diferentes áreas, com aulas presenciais e parte da carga horária em formato on-line e síncrono, conforme o projeto pedagógico.
Em Franca, os candidatos podem concorrer a vagas nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 30 vagas no período da manhã e 30 à noite; Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 30 vagas no período noturno; Gestão da Produção Industrial, com turmas de 30 vagas pela manhã e à noite; e Gestão de Recursos Humanos, também com 30 vagas em cada turno. Já o curso de Gestão Empresarial é oferecido na modalidade de ensino a distância (EaD), com 30 vagas.
No total, as Fatecs disponibilizam 18.505 vagas em todo o estado, sendo 13.875 destinadas ao vestibular tradicional e outras 4.630 para candidatos do Provão Paulista. A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e a taxa de inscrição é de R$ 90.
Para participar, é necessário ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio, com comprovação no momento da matrícula. Quem ainda não atende a esse requisito pode se inscrever como treineiro.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do vestibular das Fatecs. Durante o preenchimento, o candidato pode escolher um curso como primeira opção e outro como segunda, em qualquer unidade e período. Também é possível utilizar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023, 2024 ou 2025 para compor a pontuação.
O processo inclui ainda o preenchimento de um questionário socioeconômico. A confirmação da inscrição ocorre somente após o pagamento da taxa, que pode ser feito em bancos, pela internet ou via cartão de crédito.
O Centro Paula Souza também oferece o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública e 13% para aqueles que atendem aos dois critérios.
Candidatos que não têm acesso à internet podem utilizar os computadores disponibilizados pelas próprias Fatecs, mediante contato prévio com a unidade.
Outras informações podem ser obtidas no site oficial do vestibular ou pelos canais de atendimento ao candidato.
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