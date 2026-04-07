Estão abertas até o dia 1º de junho as inscrições para o processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), com oportunidades também na unidade de Franca. Para o segundo semestre de 2026, são ofertadas vagas em cursos superiores de tecnologia em diferentes áreas, com aulas presenciais e parte da carga horária em formato on-line e síncrono, conforme o projeto pedagógico.

Em Franca, os candidatos podem concorrer a vagas nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 30 vagas no período da manhã e 30 à noite; Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 30 vagas no período noturno; Gestão da Produção Industrial, com turmas de 30 vagas pela manhã e à noite; e Gestão de Recursos Humanos, também com 30 vagas em cada turno. Já o curso de Gestão Empresarial é oferecido na modalidade de ensino a distância (EaD), com 30 vagas.

No total, as Fatecs disponibilizam 18.505 vagas em todo o estado, sendo 13.875 destinadas ao vestibular tradicional e outras 4.630 para candidatos do Provão Paulista. A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e a taxa de inscrição é de R$ 90.