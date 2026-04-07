O furto em um reservatório de água na rua Alberto de Azeveado, na região da Estação, em Franca, deixa 24 bairros da zona oeste com as torneiras secas, nesta terça-feira, 7.
Segundo a Sabesp, o Reservatório Azevedo foi alvo de furto e vandalismo, comprometendo o fornecimento de água em 24 bairros da cidade.
De acordo com a empresa, a ação criminosa danificou equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade. Equipes realizam manutenção emergencial e a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradual ao longo do dia.
Os bairros afetados são:
- Jardim Califórnia;
- Jardim Conceição Leite;
- Vila Chico Júlio;
- Distrito Industrial;
- Jardim Guanabara;
- Jardim Integração;
- Jardim Independência;
- Vila Nicácio;
- Vila Raycos;
- Bairro São Joaquim;
- Vila Santa Helena;
- Vila Santa Luzia;
- Vila Santos Dumont;
- Bairro Estação;
- Parque João Leite;
- Polo Industrial São Bernardo;
- Residencial Amazonas;
- Residencial Itapuã;
- Residencial Anna Terra;
- Santa Helena;
- Polo Industrial Amazonas 1;
- Village Santa Georgina;
- Santa Georgina; e
- Jardim Francano.
A Sabesp destacou que também é vítima desse tipo de crime, que impacta diretamente a população e o meio ambiente. O caso foi comunicado às autoridades para investigação.
A orientação é para que moradores façam uso consciente da água até a normalização do abastecimento.
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