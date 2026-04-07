O furto em um reservatório de água na rua Alberto de Azeveado, na região da Estação, em Franca, deixa 24 bairros da zona oeste com as torneiras secas, nesta terça-feira, 7.

Segundo a Sabesp, o Reservatório Azevedo foi alvo de furto e vandalismo, comprometendo o fornecimento de água em 24 bairros da cidade.

De acordo com a empresa, a ação criminosa danificou equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade. Equipes realizam manutenção emergencial e a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradual ao longo do dia.