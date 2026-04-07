07 de abril de 2026
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VANDALISMO

Furto em reservatório deixa 24 bairros de Franca sem água

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reservatório Azevedo, na região da Estação, em Franca
Reservatório Azevedo, na região da Estação, em Franca

O furto em um reservatório de água na rua Alberto de Azeveado, na região da Estação, em Franca, deixa 24 bairros da zona oeste com as torneiras secas, nesta terça-feira, 7.

Segundo a Sabesp, o Reservatório Azevedo foi alvo de furto e vandalismo, comprometendo o fornecimento de água em 24 bairros da cidade.

De acordo com a empresa, a ação criminosa danificou equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade. Equipes realizam manutenção emergencial e a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradual ao longo do dia.

Os bairros afetados são:

  1. Jardim Califórnia; 
  2. Jardim Conceição Leite; 
  3. Vila Chico Júlio;
  4. Distrito Industrial; 
  5. Jardim Guanabara; 
  6. Jardim Integração; 
  7. Jardim Independência; 
  8. Vila Nicácio; 
  9. Vila Raycos; 
  10. Bairro São Joaquim;
  11. Vila Santa Helena; 
  12. Vila Santa Luzia; 
  13. Vila Santos Dumont; 
  14. Bairro Estação; 
  15. Parque João Leite; 
  16. Polo Industrial São Bernardo; 
  17. Residencial Amazonas;
  18. Residencial Itapuã; 
  19. Residencial Anna Terra; 
  20. Santa Helena; 
  21. Polo Industrial Amazonas 1; 
  22. Village Santa Georgina; 
  23. Santa Georgina; e
  24. Jardim Francano.

A Sabesp destacou que também é vítima desse tipo de crime, que impacta diretamente a população e o meio ambiente. O caso foi comunicado às autoridades para investigação.

A orientação é para que moradores façam uso consciente da água até a normalização do abastecimento.

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