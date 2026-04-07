07 de abril de 2026
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POLÍTICA

Conselho de Ética dá advertência a Fransérgio por dirigir sem CNH

Por Pedro Baccelli  | editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Pedro Baccelli/GCN
O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia, durante a sessão ordinária desta terça-feira 
O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia, durante a sessão ordinária desta terça-feira 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca decidiu advertir por escrito o presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL), por dirigir um carro oficial do Legislativo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa durante uma viagem à capital paulista. O parecer final do colegiado foi lido na sessão desta terça-feira, 7.

O portal GCN/Sampi já havia antecipado nessa segunda-feira, 6, a decisão do Conselho de adverti-lo. No parecer final, foi considerada que a atitude do parlamentar fere “deveres previstos no regimento interno, como o respeito às leis, à Constituição e à ética no exercício do mandato”.

Dos três vereadores que compõem o Conselho de Ética - Gilson Pelizaro (PT), Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB) -, apenas Donizete foi contrário à advertência. O vereador optou por seguir o parecer do Departamento Jurídico, que foi favorável a arquivar o processo contra o presidente da Casa. O resultado foi de 2 a 1 pela penalização.

Este texto está em atualização.

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