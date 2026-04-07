Nem todo resíduo pode ser colocado na calçada para a coleta convencional — e é justamente para esses casos que existem os ecopontos em Franca.

Espalhados em diferentes regiões da cidade, esses espaços são preparados para receber materiais que exigem descarte específico, como pequenos volumes de entulho, móveis sem uso e recicláveis. O objetivo é simples: evitar o descarte irregular em ruas, terrenos e áreas verdes, um problema que ainda impacta diretamente a limpeza urbana.

Ao utilizar os ecopontos, o morador contribui não apenas com a organização da cidade, mas também com a preservação ambiental. Isso porque o encaminhamento correto dos resíduos permite reaproveitamento, reciclagem e destinação adequada dos materiais.

De acordo com a orientação da Sempre Franca, concessionária responsável pelos serviços de limpeza urbana, os ecopontos são destinados principalmente para pessoas físicas e recebem quantidades limitadas por descarte — o que garante organização e funcionamento contínuo dos espaços.

O que pode ser descartado

Nos ecopontos de Franca, é possível destinar:

Resíduos de construção civil (como tijolos, telhas e entulho — até 1m³ por pessoa)

Móveis e itens inservíveis (sofás, camas, armários, eletrodomésticos)

Materiais recicláveis (papel, plástico, vidro, metal, isopor)

Óleo de cozinha usado (em recipientes fechados)

Pilhas e baterias de uso doméstico

O que não pode ser levado

Alguns materiais exigem outros tipos de destinação e não são aceitos nos ecopontos, como:

Resíduos orgânicos

Materiais de saúde (seringas, medicamentos)

Resíduos industriais

Produtos químicos ou inflamáveis

Entulhos com gesso

Pneus

A separação correta é fundamental para garantir o funcionamento do sistema e evitar impactos ambientais.

Onde encontrar os ecopontos

Franca conta atualmente com quatro unidades:

City Petrópolis — Av. São Pedro, 1200 Jardim Portinari — Av. Hotto Paiva, 1341 Parque Esmeralda — Rua Geraldino A. Machado, 411 Jardim Luiza — Av. Ida Zero Zaninelo, 2501

O atendimento acontece de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos e feriados, das 8h às 14h.

Responsabilidade coletiva

Mais do que um serviço público, os ecopontos dependem da participação da população para funcionar de forma eficiente. Quando resíduos são descartados em locais inadequados, aumentam os custos de limpeza e surgem pontos de acúmulo irregular pela cidade.

Por outro lado, o uso correto desses espaços ajuda a manter Franca mais limpa, organizada e sustentável.

Pequenas atitudes no dia a dia fazem diferença — e começam com o destino certo para cada tipo de resíduo.