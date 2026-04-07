A adolescente Vivian Ventura Faian, de 16 anos, está desaparecida desde a noite desta segunda-feira, 6, em Franca. A estudante saiu de casa por volta das 21h30 e não retornou, causando desespero ao irmão, que possui sua guarda legal.
Segundo o boletim registrado no Plantão Policial, o irmão, André Rubbo, relatou que é responsável por Vivian desde dezembro de 2021, após a adolescente sofrer maus-tratos. Desde então, os dois vivem juntos no bairro Santo Agostinho.
A família é natural da capital paulista, mas se mudou para o interior há cerca de cinco anos. De acordo com o irmão, eles não possuem outros familiares na cidade, o que aumenta ainda mais a preocupação com o paradeiro da jovem.
Vivian faz uso de medicações para depressão e ansiedade, como quetiapina e imipramina. Ainda conforme o relato, em fevereiro deste ano ela já havia saído de casa sem avisar, permanecendo desaparecida por cerca de três horas, sendo localizada posteriormente por um amigo.
Na noite do desaparecimento, a adolescente pegou as chaves da residência e saiu sem informar para onde iria ou dar qualquer explicação. Desde então, não foi mais vista.
O irmão pede ajuda da população para localizar Vivian. Qualquer informação pode ser repassada diretamente a André pelo telefone: 11 94932-7915.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.