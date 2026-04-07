A adolescente Vivian Ventura Faian, de 16 anos, está desaparecida desde a noite desta segunda-feira, 6, em Franca. A estudante saiu de casa por volta das 21h30 e não retornou, causando desespero ao irmão, que possui sua guarda legal.

Segundo o boletim registrado no Plantão Policial, o irmão, André Rubbo, relatou que é responsável por Vivian desde dezembro de 2021, após a adolescente sofrer maus-tratos. Desde então, os dois vivem juntos no bairro Santo Agostinho.

A família é natural da capital paulista, mas se mudou para o interior há cerca de cinco anos. De acordo com o irmão, eles não possuem outros familiares na cidade, o que aumenta ainda mais a preocupação com o paradeiro da jovem.