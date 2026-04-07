Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as 144 vagas disponíveis pelo programa Emprega Franca nesta semana.

Entre as oportunidades oferecidas, estão 80 vagas para auxiliar de limpeza, além de cargos como assistente administrativo, assistente de vendas, auxiliar de produção, auxiliar de confeitaria, auxiliar de almoxarifado, pedreiro e servente de obras. As vagas contemplam candidatos com Ensino Fundamental incompleto ou Ensino Médio, com ou sem experiência.

Os interessados podem consultar detalhes sobre as vagas no site da Prefeitura, pelo link: https://webpmf.franca.sp.gov.br/pmf-emprega-franca/busca_vaga.xhtml