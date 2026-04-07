Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as 144 vagas disponíveis pelo programa Emprega Franca nesta semana.
Entre as oportunidades oferecidas, estão 80 vagas para auxiliar de limpeza, além de cargos como assistente administrativo, assistente de vendas, auxiliar de produção, auxiliar de confeitaria, auxiliar de almoxarifado, pedreiro e servente de obras. As vagas contemplam candidatos com Ensino Fundamental incompleto ou Ensino Médio, com ou sem experiência.
Os interessados podem consultar detalhes sobre as vagas no site da Prefeitura, pelo link: https://webpmf.franca.sp.gov.br/pmf-emprega-franca/busca_vaga.xhtml
Também é possível comparecer diretamente à sede do Emprega Franca, que funciona em um prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, levando documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6525, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Processos seletivos
O programa também realizará dois processos seletivos nos dias 9 e 16 de abril, com a oferta de 33 vagas.
No dia 9 de abril, às 9h, serão disponibilizadas 30 vagas para operador de vendas. Já no dia 16 de abril, haverá uma vaga para balconista e duas para auxiliar de produção.
Para participar, os candidatos devem comparecer à sede do Emprega Franca levando documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF.
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