Maurício da Silva, de 65 anos, confessou ter matado o próprio filho, Andromárcio da Silva, de 45, dentro de casa na noite dessa segunda-feira, 6, no Parque dos Lima, em Franca. O crime teria sido motivado por uma discussão familiar, que, segundo testemunhas, envolvia agressões do filho contra a própria mãe.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, Fransérgio Ribeiro, a equipe foi acionada e, ao chegar à rua Antônio Covas, encontrou o autor do crime já na calçada da residência. Ele assumiu a responsabilidade pelo homicídio, no local.

Ainda segundo o policial, a vítima apresentava diversas perfurações na região do tórax. A arma utilizada seria uma faca de cozinha. O pai foi detido em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).