Maurício da Silva, de 65 anos, confessou ter matado o próprio filho, Andromárcio da Silva, de 45, dentro de casa na noite dessa segunda-feira, 6, no Parque dos Lima, em Franca. O crime teria sido motivado por uma discussão familiar, que, segundo testemunhas, envolvia agressões do filho contra a própria mãe.
De acordo com o sargento da Polícia Militar, Fransérgio Ribeiro, a equipe foi acionada e, ao chegar à rua Antônio Covas, encontrou o autor do crime já na calçada da residência. Ele assumiu a responsabilidade pelo homicídio, no local.
Ainda segundo o policial, a vítima apresentava diversas perfurações na região do tórax. A arma utilizada seria uma faca de cozinha. O pai foi detido em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
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Durante o registro da ocorrência, o suspeito afirmou que só irá se manifestar em juízo. Ele foi encaminhado à prisão e permanece à disposição da Justiça.
O pai também relatou que passou a tarde ingerindo bebida alcoólica com o filho, indicando que ambos estavam sob efeito de álcool no momento da discussão.
Apesar dos relatos iniciais, as circunstâncias exatas do crime ainda serão investigadas, incluindo a informação de que o filho agredia a mãe. Segundo a polícia, nenhum dos envolvidos possuía antecedentes criminais.
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