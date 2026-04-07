07 de abril de 2026
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TRAGÉDIA EM FAMÍLIA

Pai admite ter matado o filho; causa pode ser agressão à mãe

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Andromárcio da Silva, de 45 anos, foi morto pelo próprio pai, em Franca
Andromárcio da Silva, de 45 anos, foi morto pelo próprio pai, em Franca

Maurício da Silva, de 65 anos, confessou ter matado o próprio filho, Andromárcio da Silva, de 45, dentro de casa na noite dessa segunda-feira, 6, no Parque dos Lima, em Franca. O crime teria sido motivado por uma discussão familiar, que, segundo testemunhas, envolvia agressões do filho contra a própria mãe.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, Fransérgio Ribeiro, a equipe foi acionada e, ao chegar à rua Antônio Covas, encontrou o autor do crime já na calçada da residência. Ele assumiu a responsabilidade pelo homicídio, no local.

Ainda segundo o policial, a vítima apresentava diversas perfurações na região do tórax. A arma utilizada seria uma faca de cozinha. O pai foi detido em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

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Durante o registro da ocorrência, o suspeito afirmou que só irá se manifestar em juízo. Ele foi encaminhado à prisão e permanece à disposição da Justiça.

O pai também relatou que passou a tarde ingerindo bebida alcoólica com o filho, indicando que ambos estavam sob efeito de álcool no momento da discussão.

Apesar dos relatos iniciais, as circunstâncias exatas do crime ainda serão investigadas, incluindo a informação de que o filho agredia a mãe. Segundo a polícia, nenhum dos envolvidos possuía antecedentes criminais.

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