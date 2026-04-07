Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:
Nome: Elaine Aparecida Silva Santos
Idade: 51 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Teresinha Marcelina da Silva
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Simonea Marangoni da Silva
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 14h
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