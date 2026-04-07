07 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:

Nome: Elaine Aparecida Silva Santos 
Idade: 51 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Teresinha Marcelina da Silva 
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Simonea Marangoni da Silva 
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

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