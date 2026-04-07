Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:

Nome: Elaine Aparecida Silva Santos

Idade: 51 anos

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Teresinha Marcelina da Silva

Idade: 84 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h