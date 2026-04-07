A expressão “fábrica de projetos inconstitucionais”, usada por Gilson Pelizaro (PT) na sessão de 31 de março, resume a Câmara Municipal de Franca em 2026.

Apesar do alerta sobre a frequência em que propostas com pareceres contrários passam pelo Plenário, parte de seus colegas parece ignorar o problema e continua apresentando projetos que extrapolam suas atribuições.

Para a sessão desta terça-feira, 7, dois exemplos reforçam o diagnóstico. Um projeto propõe credenciar farmácias particulares para suprir a demanda de medicamentos da rede pública. O outro tenta proibir protestos em cartórios de moradores com contas de água e/ou energia em atraso.