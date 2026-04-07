A Prefeitura de Delfinópolis (MG) e a diretoria do Aquarius Náutico Clube entraram em conflito nas últimas semanas, após o município anunciar medidas para retomar o imóvel da associação, enquanto o clube contestou a decisão e apontou irregularidades no processo.

A divergência envolveu a destinação de uma área vinculada ao clube desde a década de 1980, e ganhou novos desdobramentos após a formalização de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público de Minas Gerais, o que levou as partes a apresentarem versões distintas sobre a legalidade e a condução do caso.

Prefeitura fala em 'devolução amigável'

Em comunicado oficial, a Prefeitura afirmou que o imóvel conhecido como antigo Aquarius Clube estava sem utilização há anos e deixou de cumprir a função social que motivou sua destinação. O município apontou ainda que o local passou a representar risco à saúde pública, com registro de focos de dengue e outras situações consideradas preocupantes.