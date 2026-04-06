O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru, por 91 a 87, na noite desta segunda-feira, 6, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, o time francano segue na liderança do campeonato com 29 vitórias e 6 derrotas em 35 partidas.
O Franca, comandado por Helinho Garcia, teve dificuldades no início da partida, especialmente no setor defensivo. Aproveitando o momento, o time da casa, dirigido por Paulo Jaú, dominou o primeiro quarto e venceu por 33 a 21, chegando a abrir 15 pontos de vantagem.
No segundo período, a equipe francana reagiu e conseguiu equilibrar o jogo, vencendo a parcial por 21 a 18. Apesar da melhora, o Bauru foi para o intervalo com 12 pontos de vantagem no placar.
Após o intervalo, o Franca voltou melhor e iniciou a reação ao ajustar o sistema defensivo. Com uma atuação mais consistente, a equipe venceu o terceiro período por 25 a 14 e virou o placar para 67 a 65.
O último quarto foi novamente equilibrado, com as duas equipes disputando ponto a ponto. Nos minutos finais, porém, o Franca foi mais eficiente, venceu a parcial por 24 a 22 e garantiu a vitória fora de casa.
Os destaques individuais da partida ficaram por conta de Eugêniuz e Brito, que anotaram 22 pontos cada pelo Bauru, além de Andresão, que contribuiu com 20 pontos para a equipe da casa.
Pelo lado do Franca, os principais pontuadores foram Lucas Dias, com 17 pontos, e Georginho, que terminou o jogo com 16.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB na quinta-feira, 9, às 19h30, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, contra o Pato Basquete.
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