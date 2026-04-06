O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru, por 91 a 87, na noite desta segunda-feira, 6, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pelo returno do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, o time francano segue na liderança do campeonato com 29 vitórias e 6 derrotas em 35 partidas.

O Franca, comandado por Helinho Garcia, teve dificuldades no início da partida, especialmente no setor defensivo. Aproveitando o momento, o time da casa, dirigido por Paulo Jaú, dominou o primeiro quarto e venceu por 33 a 21, chegando a abrir 15 pontos de vantagem.

No segundo período, a equipe francana reagiu e conseguiu equilibrar o jogo, vencendo a parcial por 21 a 18. Apesar da melhora, o Bauru foi para o intervalo com 12 pontos de vantagem no placar.