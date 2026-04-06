09 de abril de 2026
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SOLIDARIEDADE

Apae lança 14º Leilão União de Forças e apresenta embaixadores

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Embaixadores do 14° Leilão da Apae, juntamente com a diretoria da unidade
Embaixadores do 14° Leilão da Apae, juntamente com a diretoria da unidade

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca lançou oficialmente, nesta segunda-feira, 6, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, um dos principais eventos beneficentes da cidade. O coquetel de lançamento, realizado no refeitório da instituição, também marcou a apresentação dos embaixadores de 2026, responsáveis por mobilizar doações e ampliar o alcance da iniciativa.

Criado em 2010, o leilão se consolidou como uma das principais fontes de arrecadação da entidade, que atualmente atende mais de 1.400 pessoas com deficiência. Segundo o presidente da Apae, Agenor Gado, a expectativa para este ano é arrecadar cerca de R$ 2 milhões em valores brutos, com uma receita líquida estimada entre R$ 1,3 milhão e R$ 1,5 milhão.

“O leilão é essencial porque os convênios públicos não cobrem todas as despesas da instituição. Esse recurso é totalmente revertido para custeio, pagamento de funcionários e manutenção dos serviços”, destacou.

O evento está marcado para o dia 23 de maio e deve reunir empresários, pecuaristas e representantes da sociedade civil em mais uma corrente de solidariedade.

Embaixadores 2026

Durante o lançamento, foram apresentados os embaixadores desta edição. Confira abaixo:

  • Valdeir Malta Taveira: nascido em Franca, tem trajetória no setor calçadista e experiência em multinacional. Atuou na Santa Casa e no Hospital do Coração, além de envolvimento em ações sociais como o IAV (Instituto Amigos da Vida) e o Carmelo de Franca. Atualmente trabalha na construção civil, mercado financeiro e importação de equipamentos fitness.
  • Guilherme Carvalho Faleiros: empresário que iniciou a vida profissional aos 12 anos. Atuou no varejo, chegando a gerente do Magazine Luiza aos 19 anos. Hoje lidera negócios próprios com foco no desenvolvimento de pessoas e equipes.
  • Gabriela Siqueira Coelho Silva: formada em Administração, com pós-graduação em Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tributário. Atua como diretora administrativa e de riscos no Sicoob Credicocapec, onde possui cerca de 20 anos de atuação.
  • Helton Vila Real dos Santos: médico urologista formado pela FAMERP, com pós-graduação pelo Hospital Sírio-Libanês e mestrado pelo Hospital do Amor de Barretos. Atua em Franca desde 2013 e atualmente também exerce a função de diretor financeiro na Unimed Franca.
  • Daiana Neves Malaspini Hannouche: diretora da empresa familiar Massas Daiana, com quase 40 anos de história. Cresceu no ambiente empresarial e hoje conduz o negócio com foco em crescimento e impacto social.
  • Isamara Barcelos Mendes Cunha: empresária com experiência no setor financeiro, incluindo mais de 12 anos no Itaú Unibanco. Atua nas áreas de investimentos e compliance e é sócia-fundadora do Grupo CODE.

Os embaixadores têm papel estratégico na articulação do evento, incentivando doações e fortalecendo a rede de apoio à instituição.

Tradição solidária

Ao longo dos anos, o Leilão União de Forças se tornou uma das principais mobilizações solidárias de Franca. A arrecadação é fundamental para garantir a continuidade dos serviços oferecidos pela Apae.

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