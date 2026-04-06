A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca lançou oficialmente, nesta segunda-feira, 6, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, um dos principais eventos beneficentes da cidade. O coquetel de lançamento, realizado no refeitório da instituição, também marcou a apresentação dos embaixadores de 2026, responsáveis por mobilizar doações e ampliar o alcance da iniciativa.

Criado em 2010, o leilão se consolidou como uma das principais fontes de arrecadação da entidade, que atualmente atende mais de 1.400 pessoas com deficiência. Segundo o presidente da Apae, Agenor Gado, a expectativa para este ano é arrecadar cerca de R$ 2 milhões em valores brutos, com uma receita líquida estimada entre R$ 1,3 milhão e R$ 1,5 milhão.

“O leilão é essencial porque os convênios públicos não cobrem todas as despesas da instituição. Esse recurso é totalmente revertido para custeio, pagamento de funcionários e manutenção dos serviços”, destacou.