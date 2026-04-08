As rodovias da região de Franca não registraram mortes durante a Operação Paixão de Cristo 2026, realizada pela Polícia Militar Rodoviária. Apesar do aumento no fluxo de veículos no feriado prolongado, o balanço aponta ausência de vítimas fatais nas estradas monitoradas.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, por meio do 3º Batalhão, foram contabilizados 16 acidentes de trânsito nas áreas de atuação da 4ª Companhia, que abrange cidades como Ribeirão Preto, Franca, Orlândia, Igarapava e Pedregulho.

Do total de ocorrências, 11 acidentes tiveram vítimas e cinco não registraram feridos. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, sendo 11 com lesões leves e cinco em estado grave.