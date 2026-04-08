As rodovias da região de Franca não registraram mortes durante a Operação Paixão de Cristo 2026, realizada pela Polícia Militar Rodoviária. Apesar do aumento no fluxo de veículos no feriado prolongado, o balanço aponta ausência de vítimas fatais nas estradas monitoradas.
De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, por meio do 3º Batalhão, foram contabilizados 16 acidentes de trânsito nas áreas de atuação da 4ª Companhia, que abrange cidades como Ribeirão Preto, Franca, Orlândia, Igarapava e Pedregulho.
Do total de ocorrências, 11 acidentes tiveram vítimas e cinco não registraram feridos. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, sendo 11 com lesões leves e cinco em estado grave.
Apesar da gravidade de alguns casos, nenhuma morte foi registrada durante a operação, o que é considerado um dado positivo pelas autoridades.
Fiscalização intensa e alto número de autuações
Durante o período, a Polícia Rodoviária intensificou a fiscalização nas estradas. Ao todo, 827 veículos foram abordados e 24 acabaram recolhidos por irregularidades. Também foram recolhidos 90 documentos.
O número de infrações chamou atenção: foram 2.708 autuações registradas. Entre os principais flagrantes estão:
- 808 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança ou dispositivo de retenção;
- 269 infrações envolvendo motocicletas;
- 52 ultrapassagens em locais proibidos.
Além disso, 194 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, enquanto duas autuações por alcoolemia foram registradas. No total, foram realizados 3.208 testes com etilômetro.
Também foram captadas 1.263 imagens por radares durante a operação.
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