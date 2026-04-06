Um cachorro da raça pitbull atacou uma mulher de 44 anos e uma equipe da Polícia Militar na noite do último sábado, 5, em Ituverava. O animal foi baleado por policiais militares durante a ocorrência e segue em estado grave no Centro de Atendimento Veterinário da Fafran (Faculdade Dr. Francisco Maeda).
Segundo o 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a equipe foi acionada por volta das 22h20 para atender a um caso de animal agressivo solto na via pública. No local, os policiais constataram que o pitbull já havia atacado uma mulher que passava de bicicleta.
A vítima sofreu mordidas pelo corpo e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.
Durante as diligências, os policiais identificaram o imóvel de onde o cachorro teria saído e verificaram que o local não possuía muros ou qualquer estrutura adequada para conter o animal.
Ainda conforme a corporação, ao tentarem contato no imóvel, o pitbull avançou de forma agressiva contra os policiais. Diante do risco, foram efetuados dois disparos de arma de fogo para conter o ataque. Após a intervenção, o animal recuou e permaneceu dentro da residência.
O tutor foi localizado e afirmou que o cachorro nunca havia apresentado comportamento agressivo anteriormente.
A perícia técnica foi acionada e o caso registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A Polícia Civil vai apurar se houve responsabilidade do tutor pela falta de contenção do animal.
Inicialmente, a equipe tentou acionar ONGs e veterinários voluntários, mas não houve retorno imediato. Depois, o cachorro foi encaminhado para atendimento especializado, onde permanece internado.
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