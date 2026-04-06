Um cachorro da raça pitbull atacou uma mulher de 44 anos e uma equipe da Polícia Militar na noite do último sábado, 5, em Ituverava. O animal foi baleado por policiais militares durante a ocorrência e segue em estado grave no Centro de Atendimento Veterinário da Fafran (Faculdade Dr. Francisco Maeda).

Segundo o 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a equipe foi acionada por volta das 22h20 para atender a um caso de animal agressivo solto na via pública. No local, os policiais constataram que o pitbull já havia atacado uma mulher que passava de bicicleta.

A vítima sofreu mordidas pelo corpo e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.