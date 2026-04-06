Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada do último sábado, 4, após ser flagrado com uma arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar em Franca. A abordagem aconteceu por volta das 3h30, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, ponto conhecido por registros frequentes de ocorrências envolvendo adegas.
Segundo o 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento na região com foco na repressão de práticas criminosas quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou esconder um objeto na cintura e se afastar do local.
Diante da suspeita, os policiais fizeram a abordagem. O adolescente ainda tentou fugir, mas foi contido rapidamente pela equipe.
Durante a revista, os policiais localizaram um revólver calibre .32, com munições intactas e uma já deflagrada, além de outras munições guardadas em um coldre. O jovem, morador do Parque das Esmeraldas, alegou que teria encontrado a arma.
Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo. O responsável legal foi acionado e acompanhou a ocorrência.
A arma e as munições foram encaminhadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos, o adolescente foi liberado ao responsável.
De acordo com a Polícia Militar, o policiamento tem sido intensificado na avenida Reinaldo Chioca e em áreas próximas, especialmente em pontos com adegas, devido a registros de perturbação do sossego, tráfico e uso de drogas. A corporação reforça que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 ou 181, de forma anônima.
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