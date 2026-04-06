07 de abril de 2026
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EM FRANCA

Adolescente é apreendido com arma pela PM em adega no Progresso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Arma e munições apreendidas com jovem no Parque Progresso
Arma e munições apreendidas com jovem no Parque Progresso

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada do último sábado, 4, após ser flagrado com uma arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar em Franca. A abordagem aconteceu por volta das 3h30, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, ponto conhecido por registros frequentes de ocorrências envolvendo adegas.

Segundo o 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento na região com foco na repressão de práticas criminosas quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou esconder um objeto na cintura e se afastar do local.

Diante da suspeita, os policiais fizeram a abordagem. O adolescente ainda tentou fugir, mas foi contido rapidamente pela equipe.

Durante a revista, os policiais localizaram um revólver calibre .32, com munições intactas e uma já deflagrada, além de outras munições guardadas em um coldre. O jovem, morador do Parque das Esmeraldas, alegou que teria encontrado a arma.

Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo. O responsável legal foi acionado e acompanhou a ocorrência.

A arma e as munições foram encaminhadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos, o adolescente foi liberado ao responsável.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento tem sido intensificado na avenida Reinaldo Chioca e em áreas próximas, especialmente em pontos com adegas, devido a registros de perturbação do sossego, tráfico e uso de drogas. A corporação reforça que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 ou 181, de forma anônima.

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