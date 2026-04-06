Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada do último sábado, 4, após ser flagrado com uma arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar em Franca. A abordagem aconteceu por volta das 3h30, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, ponto conhecido por registros frequentes de ocorrências envolvendo adegas.

Segundo o 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento na região com foco na repressão de práticas criminosas quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou esconder um objeto na cintura e se afastar do local.

Diante da suspeita, os policiais fizeram a abordagem. O adolescente ainda tentou fugir, mas foi contido rapidamente pela equipe.