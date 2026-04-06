06 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Chuva derruba muro de cemitério e causa alagamentos em Igarapava

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Carro atingido por tijolos que desabaram de muro de cemitério durante chuva em Igarapava
Carro atingido por tijolos que desabaram de muro de cemitério durante chuva em Igarapava

Uma forte chuva atingiu Igarapava, a 80 km de Franca, na tarde desta segunda-feira, 6, e provocou alagamentos e estragos pelo município de 26 mil habitantes.

De acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), a cidade registrou 28,8 milímetros de chuva em apenas 1h30 durante a tarde.

De acordo com a Prefeitura, a intensidade da chuva causou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na avenida 22 de Maio, uma das principais vias do município. Em um dos trechos, um carro chegou a ser arrastado pela força da enxurrada.

O temporal também provocou o desabamento de parte do muro do cemitério municipal, no Jardim Primavera. Com a queda, terra e escombros atingiram um carro que estava estacionado próximo ao local.

Ainda segundo a administração municipal, equipes dos setores de infraestrutura, serviço social e da Defesa Civil foram mobilizadas e saíram às ruas para atender às ocorrências e prestar apoio à população afetada.

Até o fechamento deste texto, não há informações sobre feridos. A prefeitura segue monitorando.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários