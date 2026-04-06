Uma forte chuva atingiu Igarapava, a 80 km de Franca, na tarde desta segunda-feira, 6, e provocou alagamentos e estragos pelo município de 26 mil habitantes.
De acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), a cidade registrou 28,8 milímetros de chuva em apenas 1h30 durante a tarde.
De acordo com a Prefeitura, a intensidade da chuva causou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na avenida 22 de Maio, uma das principais vias do município. Em um dos trechos, um carro chegou a ser arrastado pela força da enxurrada.
O temporal também provocou o desabamento de parte do muro do cemitério municipal, no Jardim Primavera. Com a queda, terra e escombros atingiram um carro que estava estacionado próximo ao local.
Ainda segundo a administração municipal, equipes dos setores de infraestrutura, serviço social e da Defesa Civil foram mobilizadas e saíram às ruas para atender às ocorrências e prestar apoio à população afetada.
Até o fechamento deste texto, não há informações sobre feridos. A prefeitura segue monitorando.
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