Uma forte chuva atingiu Igarapava, a 80 km de Franca, na tarde desta segunda-feira, 6, e provocou alagamentos e estragos pelo município de 26 mil habitantes.

De acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), a cidade registrou 28,8 milímetros de chuva em apenas 1h30 durante a tarde.

De acordo com a Prefeitura, a intensidade da chuva causou alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente na avenida 22 de Maio, uma das principais vias do município. Em um dos trechos, um carro chegou a ser arrastado pela força da enxurrada.