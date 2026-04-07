07 de abril de 2026
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Dois jet skis batem na represa de Rifaina; ninguém se fere

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Jet skis sendo retirados das águas
Jet skis sendo retirados das águas

Um acidente envolvendo dois jet skis foi registrado no domingo, 6, na represa de Rifaina, nas proximidades do condomínio Enseada. Apesar do impacto entre as embarcações, não houve registro de feridos.

De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu em área frequentada por turistas e praticantes de esportes náuticos. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Mesmo sem vítimas, o caso chama atenção para a necessidade de atenção redobrada durante a navegação, especialmente em locais com grande circulação de embarcações de lazer.

A região de Rifaina é conhecida pelo intenso movimento em períodos de calor e fins de semana, o que aumenta o fluxo de jets e outras embarcações no local.

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