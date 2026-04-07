Um acidente envolvendo dois jet skis foi registrado no domingo, 6, na represa de Rifaina, nas proximidades do condomínio Enseada. Apesar do impacto entre as embarcações, não houve registro de feridos.

De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu em área frequentada por turistas e praticantes de esportes náuticos. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Mesmo sem vítimas, o caso chama atenção para a necessidade de atenção redobrada durante a navegação, especialmente em locais com grande circulação de embarcações de lazer.