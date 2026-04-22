A emissão da CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo) já soma 1.728 registros em Franca e nas cidades da Região Administrativa, segundo dados divulgados pelo Governo do Estado no início deste mês.
O documento, criado para garantir prioridade no atendimento, evitar a exposição de laudos médicos e promover mais inclusão, vem sendo ampliado como política pública voltada às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).
No Estado de São Paulo, já foram emitidas 158,2 mil carteiras. A iniciativa é conduzida pela SEDPcD (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e desenvolvida em parceria com a SGGD (Secretaria de Gestão e Governo Digital). A maior parte das solicitações é feita de forma online, o que agiliza o acesso ao documento.
“Alcançar a marca de 158 mil Cipteas emitidas reforça o compromisso do Estado com políticas públicas efetivas e permanentes”, afirmou o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.
Ele destacou ainda que a iniciativa vai além da emissão de documentos. “Estamos avançando não apenas na emissão, mas na construção de uma cultura de respeito, inclusão e reconhecimento das pessoas com TEA. A CipTEA e o selo veicular são instrumentos que promovem visibilidade e garantem mais dignidade às famílias paulistas”, completou.
Outro recurso disponibilizado é o Selo de Identificação Veicular, criado para alertar motoristas sobre a presença de pessoas com autismo no veículo, incentivando atitudes como evitar o uso de buzina. Em dois anos, já foram emitidos 72 mil selos em todo o Estado.
Como solicitar
A CipTEA e o selo podem ser solicitados de forma online ou presencial. Pela internet, o usuário deve acessar o portal oficial, preencher o cadastro e anexar os documentos exigidos. Após aprovação, o documento fica disponível para download e impressão.
Já presencialmente, a emissão pode ser feita em unidades do Poupatempo, sem necessidade de agendamento.
Documentos necessários
Para solicitar a CipTEA, é preciso apresentar:
- Documento de identidade do beneficiário e/ou responsável
- Foto 3x4
- Laudo médico com assinatura e CRM do profissional
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