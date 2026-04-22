A emissão da CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo) já soma 1.728 registros em Franca e nas cidades da Região Administrativa, segundo dados divulgados pelo Governo do Estado no início deste mês.

O documento, criado para garantir prioridade no atendimento, evitar a exposição de laudos médicos e promover mais inclusão, vem sendo ampliado como política pública voltada às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

No Estado de São Paulo, já foram emitidas 158,2 mil carteiras. A iniciativa é conduzida pela SEDPcD (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e desenvolvida em parceria com a SGGD (Secretaria de Gestão e Governo Digital). A maior parte das solicitações é feita de forma online, o que agiliza o acesso ao documento.