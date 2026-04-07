07 de abril de 2026
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FIM DA BALSA

Duas empresas disputam obra da ponte entre Delfinópolis e Cássia

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rede Sociais
Travessia entre Cássia e Delfinópolis é feita por balsas
Travessia entre Cássia e Delfinópolis é feita por balsas

Duas empresas se mostraram interessadas na construção da ponte sobre o rio Grande entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). As duas propostas foram registradas na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, nessa segunda-feira, 6.

O prazo inicial para a entrega das propostas era dia 20 de março, mas foi prorrogado a pedido das participantes para elaboração dos projetos. Agora, o leilão está marcado para o próximo dia 14, na B3.

O projeto prevê um contrato de concessão de 30 anos, com investimento estimado de R$ 221,4 milhões, sendo R$ 147,6 milhões pela empresa vencedora da licitação. Atualmente, a travessia de extensão de 1,2 km é feita por balsas.

O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo Pinto (MDB), gravou um vídeo na tarde dessa segunda-feira em ritmo de comemoração. “Quero falar que duas empresas foram aprovadas e que a abertura dos envelopes será dia 14. Então, quero dizer que a ponte tão sonhada vai acontecer”, disse.

Pedro Paulo aproveitou para agradecer todas as partes envolvidas no projeto reafirmando que a obra vai acelerar o crescimento e desenvolvimento daquela região e de outros municípios, incluindo do Estado de São Paulo. “Eu nunca duvidei. Essa obra vai trazer desenvolvimento à nossa região, ao nosso município. Delfinópolis tem agora um avanço”, acrescentou.

Os nomes das empresas ainda não foram divulgados. Agora a expectativa se volta para a abertura das propostas, etapa que definirá a empresa vencedora e viabilizará o início das obras na modalidade de parceria público-privada.

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