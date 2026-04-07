Duas empresas se mostraram interessadas na construção da ponte sobre o rio Grande entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). As duas propostas foram registradas na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, nessa segunda-feira, 6.

O prazo inicial para a entrega das propostas era dia 20 de março, mas foi prorrogado a pedido das participantes para elaboração dos projetos. Agora, o leilão está marcado para o próximo dia 14, na B3.

O projeto prevê um contrato de concessão de 30 anos, com investimento estimado de R$ 221,4 milhões, sendo R$ 147,6 milhões pela empresa vencedora da licitação. Atualmente, a travessia de extensão de 1,2 km é feita por balsas.