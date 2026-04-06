O Grupo Santa Casa de Franca conquistou a certificação máxima de qualidade hospitalar da ONA (Organização Nacional de Acreditação), nível 3, e se tornou a única Santa Casa da região com selo de excelência assistencial. O reconhecimento atesta a adoção de protocolos rigorosos de segurança do paciente, eficiência assistencial e gestão da qualidade, com impacto direto no atendimento prestado a cerca de 700 mil moradores de Franca e de outros 21 municípios.

A certificação posiciona a instituição entre aproximadamente 3% dos hospitais mais qualificados do país e integra um grupo restrito de unidades com o mais alto padrão nacional de qualidade. Entre hospitais filantrópicos, cerca de 40 possuem essa certificação, sendo nove no estado de São Paulo.

Na prática, a certificação indica maior segurança nos procedimentos, mais eficiência no atendimento e melhores resultados assistenciais. Isso se reflete no acesso da população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) e demais pacientes a cuidados alinhados às melhores práticas da medicina hospitalar.