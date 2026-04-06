O Grupo Santa Casa de Franca conquistou a certificação máxima de qualidade hospitalar da ONA (Organização Nacional de Acreditação), nível 3, e se tornou a única Santa Casa da região com selo de excelência assistencial. O reconhecimento atesta a adoção de protocolos rigorosos de segurança do paciente, eficiência assistencial e gestão da qualidade, com impacto direto no atendimento prestado a cerca de 700 mil moradores de Franca e de outros 21 municípios.
A certificação posiciona a instituição entre aproximadamente 3% dos hospitais mais qualificados do país e integra um grupo restrito de unidades com o mais alto padrão nacional de qualidade. Entre hospitais filantrópicos, cerca de 40 possuem essa certificação, sendo nove no estado de São Paulo.
Na prática, a certificação indica maior segurança nos procedimentos, mais eficiência no atendimento e melhores resultados assistenciais. Isso se reflete no acesso da população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) e demais pacientes a cuidados alinhados às melhores práticas da medicina hospitalar.
A instituição conta com 374 leitos destinados ao SUS e integra um complexo hospitalar que inclui unidades especializadas como o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer.
A estrutura e a capacidade assistencial colocam o hospital como principal retaguarda do DRS VIII (Departamento Regional de Saúde) e entre os centros hospitalares mais estruturados do interior paulista.
A conquista da certificação é resultado de um processo contínuo de qualificação, que envolve equipes multiprofissionais, corpo clínico, gestores e colaboradores.
Segundo o presidente do Grupo, Sidnei Martins de Oliveira, o reconhecimento reforça o compromisso histórico da instituição com a qualidade da assistência prestada à população. “Mais do que uma certificação, a acreditação confirma que a população de Franca e de toda a região é atendida por um grupo hospitalar que opera com os mais altos padrões de segurança, qualidade e eficiência da saúde brasileira - isso, graças a todos os nossos profissionais, sem exceção, que atuam na instituição.”
A instituição também acumula outros reconhecimentos, como o título de Hospital Amigo da Criança, certificações internacionais no tratamento de acidente vascular cerebral e o status de Hospital de Ensino, com programas de residência médica e formação de profissionais da saúde.
A Santa Casa mantém perfil filantrópico e atendimento majoritário pelo SUS, com atuação voltada ao fortalecimento da rede regional de saúde e à oferta de assistência humanizada, segura e tecnicamente qualificada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Darsio 15 horas atrásEnquanto isso dezenas e mais dezenas de pacientes são abandonados em pronto-socorro por falta de leitos hospitalares. Que maravilhoso título! Mas, qual é mesmo a sua utilidade?