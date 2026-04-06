A cidade de Guará, a 64 km de Franca, está em luto pela morte da estudante Isabelly da Silva Pimentel, de 14 anos. O corpo da adolescente foi encontrado neste domingo, 5, após ela se afogar no Rio Sapucaí, próximo ao município.

O primeiro dia útil da semana foi de muita tristeza na cidade de pouco mais de 18 mil habitantes, principalmente na comunidade escolar. Isabelly cursava o 9º ano na Escola Municipal de Educação Básica “Marica Ogava de Freitas”.

A Prefeitura de Guará, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota de luto, nesta segunda-feira, 6, manifestando o pesar pelo falecimento da estudante.