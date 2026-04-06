A cidade de Guará, a 64 km de Franca, está em luto pela morte da estudante Isabelly da Silva Pimentel, de 14 anos. O corpo da adolescente foi encontrado neste domingo, 5, após ela se afogar no Rio Sapucaí, próximo ao município.
O primeiro dia útil da semana foi de muita tristeza na cidade de pouco mais de 18 mil habitantes, principalmente na comunidade escolar. Isabelly cursava o 9º ano na Escola Municipal de Educação Básica “Marica Ogava de Freitas”.
A Prefeitura de Guará, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota de luto, nesta segunda-feira, 6, manifestando o pesar pelo falecimento da estudante.
“Neste momento de imensa tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e professores, desejando que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar esta perda irreparável”, diz a publicação nas redes sociais.
A estudante foi sepultada neste domingo sob forte comoção. “Pedimos a Deus que a receba em sua infinita misericórdia, acolhendo-a em seu reino de luz e paz, e que sua lembrança permaneça viva nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, concluiu a nota.
Isabelly estava com a família em uma região chamada de Rancho Golfo, quando se afogou no Rio Sapucaí. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira, 2, sendo encontrada neste domingo. Após um trabalho conjunto do Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental e Defesa Civil.
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