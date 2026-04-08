Moradores da zona oeste de Franca reclamam do acúmulo de lixo em um cruzamento da cidade. A queixa aponta que a situação ocorre na esquina das ruas Major Urias Antônio Nascimento e Francisco Marques, onde resíduos são descartados de forma irregular.

De acordo com o relato de uma moradora da região, o lixo está esparramado pela rua e também ao redor da lixeira instalada no local - embora o equipamento não esteja cheio. O cenário tem causado indignação entre quem vive nas proximidades, principalmente pelo impacto visual e pelos possíveis riscos à saúde pública.

A moradora afirma que, como contribuinte, espera maior atenção do poder público para manter a cidade limpa e organizada. Ainda segundo a denúncia, o ponto estaria sendo frequentemente utilizado para descarte inadequado de resíduos de moradores em situação de rua, o que contribui para a recorrência do problema.

Prefeitura alerta que descarte irregular é crime ambiental