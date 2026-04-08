Moradores da zona oeste de Franca reclamam do acúmulo de lixo em um cruzamento da cidade. A queixa aponta que a situação ocorre na esquina das ruas Major Urias Antônio Nascimento e Francisco Marques, onde resíduos são descartados de forma irregular.
De acordo com o relato de uma moradora da região, o lixo está esparramado pela rua e também ao redor da lixeira instalada no local - embora o equipamento não esteja cheio. O cenário tem causado indignação entre quem vive nas proximidades, principalmente pelo impacto visual e pelos possíveis riscos à saúde pública.
A moradora afirma que, como contribuinte, espera maior atenção do poder público para manter a cidade limpa e organizada. Ainda segundo a denúncia, o ponto estaria sendo frequentemente utilizado para descarte inadequado de resíduos de moradores em situação de rua, o que contribui para a recorrência do problema.
Prefeitura alerta que descarte irregular é crime ambiental
A Secretaria de Meio Ambiente de Franca informou que, para coibir o descarte irregular de resíduos - considerado crime ambiental -, o município atua de forma integrada com ações de fiscalização, desenvolvimento de atividades de educação ambiental e manutenção de canais permanentes de atendimento à população.
Esses canais permitem o registro de denúncias e solicitações de providências. Segundo a pasta, o descumprimento das normas pode resultar em multas e outras sanções previstas na legislação ambiental e nas normas municipais de limpeza urbana.
Denúncias sobre descarte irregular de lixo podem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 e (16) 3706-6515.
Em relação às pessoas em situação de rua, a orientação é que a população entre em contato com o Serviço de Abordagem Social, por meio do telefone (16) 99965-6571, para que seja realizado o atendimento adequado.
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