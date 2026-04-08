O Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube Franca Sobral abriu um processo seletivo para a contratação de coordenador da entidade, que atua na área de assistência social em Franca.

De acordo com o edital, a contratação será realizada pelo regime CLT. Entre as atribuições do cargo, está o cumprimento das funções previstas no regimento interno da instituição.

A entidade também destaca como desejáveis experiência prévia em Centros de Convivência da Pessoa Idosa, além de conhecimentos em ferramentas como Word, Excel e Canva, bem como familiaridade com aplicativos utilizados pela administração municipal. Facilidade de comunicação também é apontada como uma habilidade importante para a função.