O Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube Franca Sobral abriu um processo seletivo para a contratação de coordenador da entidade, que atua na área de assistência social em Franca.
De acordo com o edital, a contratação será realizada pelo regime CLT. Entre as atribuições do cargo, está o cumprimento das funções previstas no regimento interno da instituição.
A entidade também destaca como desejáveis experiência prévia em Centros de Convivência da Pessoa Idosa, além de conhecimentos em ferramentas como Word, Excel e Canva, bem como familiaridade com aplicativos utilizados pela administração municipal. Facilidade de comunicação também é apontada como uma habilidade importante para a função.
A carga horária prevista é de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Salário e benefícios não foram divulgados.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, com envio de currículo para o endereço ccifranca@hotmail.com, até o dia 20 de abril. No campo “assunto”, o candidato deve identificar a vaga como “coordenador(a)”.
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