08 de abril de 2026
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ATÉ ESTA QUARTA

Estudantes que desejam fazer faculdade de graça tem nova chance

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Secretaria de Educação
As vagas são destinadas a alunos da rede pública de ensino
As vagas são destinadas a alunos da rede pública de ensino

Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 têm uma nova oportunidade de ingressar no ensino superior gratuito em Franca. Por meio do Provão Paulista Seriado, estão disponíveis nove cursos na região, com formações presenciais na Fatec Franca e opções a distância pela Univesp.

Os candidatos classificados na edição anterior do exame e que atendem aos critérios do programa podem indicar suas opções de curso até esta quarta-feira, 8, pelo site oficial. Ao todo, o Provão Paulista oferta 7.586 vagas neste segundo semestre, sendo 4.630 nas Fatecs e 2.956 na Univesp em todo o Estado.

Cursos disponíveis em Franca

Na Fatec de Franca, são cinco cursos com foco direto no mercado de trabalho, todos com turmas presenciais e 10 vagas por período:

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã e noite)
  • Desenvolvimento de Software Multiplataforma (noite)
  • Gestão da Produção Industrial (manhã e noite)
  • Gestão de Recursos Humanos (manhã e noite)
  • Gestão Empresarial (EaD)

Já pela Univesp, são quatro cursos na modalidade online, com polos presenciais de apoio na região e quatro vagas cada:

  • Bacharelado em Administração
  • Bacharelado em Ciência de Dados
  • Bacharelado em Tecnologia da Informação
  • Tecnólogo em Processos Gerenciais

Como funciona

Podem participar estudantes da rede pública estadual, municipal, Etecs e outras redes públicas do país. Nesta etapa, é possível escolher até duas opções de cursos para as Fatecs e duas para a Univesp.

As aulas nas Fatecs são presenciais, enquanto na Univesp ocorrem de forma remota, com exigência de vínculo a um polo próximo à residência do aluno.

Calendário

  • Registro das opções: até 8 de abril
  • 1ª chamada: 13 de abril
  • Matrículas (1ª chamada): 14 e 15 de abril
  • 2ª chamada: 22 de abril
  • Matrículas (2ª chamada): 23 e 24 de abril
  • 3ª chamada: 4 de maio
  • Matrículas (3ª chamada): 5 e 6 de maio

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