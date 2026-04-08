Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 têm uma nova oportunidade de ingressar no ensino superior gratuito em Franca. Por meio do Provão Paulista Seriado, estão disponíveis nove cursos na região, com formações presenciais na Fatec Franca e opções a distância pela Univesp.

Os candidatos classificados na edição anterior do exame e que atendem aos critérios do programa podem indicar suas opções de curso até esta quarta-feira, 8, pelo site oficial. Ao todo, o Provão Paulista oferta 7.586 vagas neste segundo semestre, sendo 4.630 nas Fatecs e 2.956 na Univesp em todo o Estado.

Cursos disponíveis em Franca

Na Fatec de Franca, são cinco cursos com foco direto no mercado de trabalho, todos com turmas presenciais e 10 vagas por período: