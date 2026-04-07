O Governo do Estado de São Paulo autorizou a formalização de convênio para a execução de obras de recuperação funcional da estrada vicinal que liga os municípios de Ribeirão Corrente e Guará. A liberação consta em despacho publicado no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, 2.

De acordo com o documento, o investimento previsto é de R$ 2.890.342,29 para obras de recapeamento e sinalização da Estrada Vicinal José Landim, no trecho que conecta Guará-Ituverava a Ribeirão Corrente. A extensão contemplada é de aproximadamente 3,5 quilômetros.

O convênio foi aprovado após solicitação apresentada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, com aval do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem). A iniciativa visa melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e facilitar o escoamento da produção regional.