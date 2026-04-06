“A NR-1 entra em vigor no dia 26 de maio: sou obrigado a me adequar?” “Preciso contratar alguém ou uma instituição especializada?” “O que exatamente eu preciso fazer?” A Norma Regulamentadora nº 1, que passa a exigir que as empresas administrem riscos psicossociais e os fatores relacionados à saúde mental dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos do Ministério do Trabalho, entra em vigor no próximo mês e tem gerado dúvidas entre empresários de todos os portes, que precisarão se adequar às novas exigências.

Embora a adequação seja mais simples do que parece, entender o que se espera na prática e como organizar e registrar as ações exigidas são pontos essenciais para uma gestão de qualidade. Com o objetivo de apoiar o empresariado local nesse processo, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) lançou a “Orientação NR-1”, um serviço gratuito para associados, voltado ao esclarecimento e à aplicação da norma no cotidiano corporativo.

As orientações acontecem sempre às terças-feiras, das 8h ao meio-dia, com atendimentos em grupos pequenos, de até três pessoas, ao longo de uma hora. Os interessados devem entrar em contato com a ACIF pelo telefone (16) 9 9397-9512, com Whatsapp disponível pelo link https://wa.me/16993979512.

“O objetivo é preparar as empresas para que consigam identificar situações do dia a dia que podem impactar a saúde dos colaboradores, organizar essas informações, orientar suas equipes e adotar medidas preventivas”, explica o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Vamos trabalhar com uma linguagem simples e exemplos reais do que deve ser feito na prática, para que o empresário saia daqui com clareza e segurança”, diz.

Os trabalhos serão conduzidos pela consultora de Recursos Humanos Fernanda Neves.

Desmistificando a NR-1

De acordo com Fernanda, a NR-1 não é um “bicho de sete cabeças”. Apesar de parecer complicada à primeira vista, ela trata de algo simples: organizar o cuidado com a saúde e a segurança dentro da empresa, verificando se há cargas de trabalho excessivas, falta de clareza nas definições das funções, condições de trabalho inadequadas ou falta de apoio das lideranças, por exemplo.

Na prática, isso significa olhar para o dia a dia, identificar situações que podem afetar os colaboradores, orientar a equipe e adotar medidas básicas de prevenção.

“Muitas empresas já fazem isso naturalmente”, afirma Fernanda. “O que muda agora é a necessidade de estruturar e registrar essas ações. Ou seja, não se trata de algo complexo, mas de colocar em ordem práticas que já fazem parte da rotina. Com informação clara e orientação adequada, a aplicação da NR-1 se torna acessível para empreendimentos de todos os portes, trazendo mais segurança tanto para o negócio quanto para quem trabalha nele”, explica a especialista.

Serviço

Orientação ACIF: NR-1

O que é: orientação especializada para apoiar empresas na adaptação às exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho, que entra em vigor em 26 de maio.

Como funciona: encontros com especialista no tema, realizados em grupos fechados de até três participantes, proporcionando orientação prática e espaço para esclarecimento de dúvidas.

Para quem: exclusivo e gratuito para associados ACIF.

Quando: todas as terças-feiras, entre as 8h e 12h. Atendimentos com duração de 1 hora.

Agendamento: (16) 9 9397-9512 / Whatsapp - https://wa.me/16993979512.