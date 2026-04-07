Após um espancamento ocorrido no último dia 22, em Jeriquara, a 44 km de Franca, durante um campeonato de som, que resultou no traumatismo craniano de Guilherme Henrique Barbosa, 23 anos, a cidade não terá comemorações do aniversário de 62 anos, que ocorreriam nesta terça-feira, 7.
A prefeita Elaine Pinheiro (MDB) publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando o cancelamento das festividades, já na semana do caso de violência que chocou a região. “Neste momento, o mais importante é agir com responsabilidade e respeito diante de tudo que aconteceu”, disse a prefeita.
Em nota, a administração municipal confirmou que o cancelamento foi impulsionado pela confusão que gerou o episódio de agressão do dia 22, além da grande comoção gerada pelo caso.
“Diante da gravidade da situação e em respeito ao jovem, à sua família e a toda a população, a prefeita Elaine Pinheiro entendeu ser necessário cancelar o evento, considerando que este não seria um momento adequado para celebrações. A Administração Municipal reforça que repudia qualquer ato de violência e reafirma seu entendimento de que a violência jamais será solução para qualquer conflito ou situação.”
Ainda de acordo com a nota, o episódio envolveu moradores do município, o que deixou a situação ainda mais sensível para a comunidade local.
Apesar do ocorrido, o aniversário de Jeriquara deve ser o único afetado pela decisão da prefeita, seguindo o calendário municipal normalmente com a realização dos demais eventos.
“A Administração Municipal ressalta que Jeriquara possui histórico positivo em relação à segurança pública durante seus eventos, mas reconhece que toda situação exige constante avaliação e aperfeiçoamento das medidas preventivas, compromisso que seguirá sendo tratado com seriedade”, finaliza a nota.
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