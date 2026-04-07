Após um espancamento ocorrido no último dia 22, em Jeriquara, a 44 km de Franca, durante um campeonato de som, que resultou no traumatismo craniano de Guilherme Henrique Barbosa, 23 anos, a cidade não terá comemorações do aniversário de 62 anos, que ocorreriam nesta terça-feira, 7.

A prefeita Elaine Pinheiro (MDB) publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando o cancelamento das festividades, já na semana do caso de violência que chocou a região. “Neste momento, o mais importante é agir com responsabilidade e respeito diante de tudo que aconteceu”, disse a prefeita.

Em nota, a administração municipal confirmou que o cancelamento foi impulsionado pela confusão que gerou o episódio de agressão do dia 22, além da grande comoção gerada pelo caso.