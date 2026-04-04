Um casal do interior paulista está entre as vítimas da tragédia aérea desta sexta-feira, 3, no litoral do Rio Grande do Sul. Trata-se dos empresários Debora Belanda Ortolani e Luis Belanda Ortolani. Um avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu sobre um restaurante em Capão da Canoa (RS), resultando na morte de quatro pessoas que estavam a bordo.

A aeronave, um modelo Piper JetPROP DLX de prefixo PS-RBK, caiu por volta das 10h40 no bairro Parque Antártica, atingindo um restaurante que estava fechado no momento do acidente. O avião tinha capacidade para seis passageiros, foi fabricado em 1999 e, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, estava com a situação de aeronavegabilidade regular. O equipamento pertence à empresa Jetspeed Holding Ltda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro pessoas a bordo morreram. Entre as vítimas identificadas estão os empresários Debora Belanda Ortolani e Luis Belanda Ortolani, além dos pilotos Nelio Pestana e Renan Saes.