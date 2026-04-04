Um casal do interior paulista está entre as vítimas da tragédia aérea desta sexta-feira, 3, no litoral do Rio Grande do Sul. Trata-se dos empresários Debora Belanda Ortolani e Luis Belanda Ortolani. Um avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu sobre um restaurante em Capão da Canoa (RS), resultando na morte de quatro pessoas que estavam a bordo.
A aeronave, um modelo Piper JetPROP DLX de prefixo PS-RBK, caiu por volta das 10h40 no bairro Parque Antártica, atingindo um restaurante que estava fechado no momento do acidente. O avião tinha capacidade para seis passageiros, foi fabricado em 1999 e, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, estava com a situação de aeronavegabilidade regular. O equipamento pertence à empresa Jetspeed Holding Ltda.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro pessoas a bordo morreram. Entre as vítimas identificadas estão os empresários Debora Belanda Ortolani e Luis Belanda Ortolani, além dos pilotos Nelio Pestana e Renan Saes.
Diferentemente do informado anteriormente, o casal não é de Ribeirão Preto, mas sim natural de Ibitinga (SP). Eles atuavam no setor de eventos, com foco em feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil. Os empresários estavam morando em Xangri-lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul.
O avião foi visto voando em baixa altitude até que começou a perder altura. Durante a queda, o avião também atingiu residências próximas. A Defesa Civil foi acionada imediatamente e realizou a evacuação da área.
Apesar do impacto, moradores das casas vizinhas não ficaram feridos e foram retirados com segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuaram no combate às chamas, já que a aeronave pegou fogo após a colisão. Há informações de que o avião teria atingido um poste próximo ao fim da pista de decolagem antes de cair sobre o restaurante.
O acidente provocou o bloqueio da avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em uma área residencial do município. Além dos bombeiros, equipes da Brigada Militar e da Prefeitura prestaram apoio à ocorrência.
Confira abaixo a nota na íntegra da Prefeitura de Forquilhinha sobre a dinâmica do acidente:
"O Governo de Forquilhinha vem, por meio desta nota, lamentar o acidente ocorrido com um avião monomotor na manhã desta sexta-feira, dia 03, em Capão da Canoa/RS, o qual havia passado momentos antes pelo Aeroporto Municipal de Forquilhinha (Diomício Freitas) para abastecimento.
O monomotor, de propriedade particular, saiu de Itápolis/SP com destino a Capão da Canoa/RS para buscar dois passageiros. Antes de chegar ao município do litoral gaúcho, o piloto e copiloto pousaram em nosso aeroporto, abasteceram a aeronave e decolaram novamente, pousando, em seguida, no aeródromo de Capão da Canoa/RS.
Após o embarque dos dois passageiros, a aeronave decolaria para a viagem de retorno ao interior paulista, quando, segundo informações veiculadas em notícias e redes sociais, o monomotor teria apresentado problemas na decolagem, caindo sobre um restaurante e parte de uma área residencial.
Infelizmente, os quatro ocupantes da aeronave faleceram no momento do acidente. Já o restaurante e a área residencial encontravam-se vazios no momento do ocorrido.
O Governo de Forquilhinha, responsável pela administração do Aeroporto Municipal, informa que está de plantão com sua equipe técnica e de gestão do aeroporto, assim como com seu departamento de comunicação, auxiliando na apuração dos fatos e no esclarecimento de informações.
Além da aeronave envolvida no acidente, outras duas aeronaves também passaram pelo nosso aeroporto para abastecimento somente nesta manhã, procedimento normal que costuma ocorrer com frequência no local.
As autoridades oficiais de aviação investigarão o caso e, posteriormente, divulgarão a causa do acidente. A identificação das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades competentes".
Matéria atualizada às 11h20 deste sábado
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