Uma mulher de 60 anos, em tratamento contra o câncer, teve a casa invadida enquanto dormia sob efeito de medicamentos. O caso foi registrado neste sábado, 4, na rua Izabel Eliza de Lima, no bairro São Joaquim, em Franca.
O suspeito entrou no imóvel, revirou o local e fugiu levando o celular da vítima.
De acordo com o relato de uma vizinha, o homem teria aproveitado o momento em que a moradora estava sozinha — as filhas haviam saído para trabalhar — para cometer o crime. A vítima só percebeu a ação ao acordar e encontrar o suspeito dentro da casa, já retirando a televisão do imóvel.
O homem abandonou o aparelho no local e fugiu levando o celular da idosa. Na garagem, ele deixou para trás um saco com materiais recicláveis e um par de chinelos, que podem ajudar na identificação.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao endereço. Segundo a testemunha, foi registrado boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso.
Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho flagraram o suspeito momentos antes do crime. No entanto, devido à presença de uma árvore na frente da residência, não foi possível registrar o momento exato da invasão.
Moradores da região afirmam que os furtos têm sido frequentes no bairro. Segundo eles, criminosos estariam observando a rotina das casas e aproveitando oportunidades para agir, principalmente após a instalação de lixeiras nas ruas, que podem servir como ponto de apoio ou esconderijo.
A Polícia Civil deve investigar o crime com base nas informações e imagens disponíveis.
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