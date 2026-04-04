05 de abril de 2026
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INSEGURANÇA

Mulher com câncer tem casa invadida enquanto dormia em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Criminoso antes de invadir casa mulher no bairro São Joaquim, em Franca
Criminoso antes de invadir casa mulher no bairro São Joaquim, em Franca

Uma mulher de 60 anos, em tratamento contra o câncer, teve a casa invadida enquanto dormia sob efeito de medicamentos. O caso foi registrado neste sábado, 4, na rua Izabel Eliza de Lima, no bairro São Joaquim, em Franca.

O suspeito entrou no imóvel, revirou o local e fugiu levando o celular da vítima.

De acordo com o relato de uma vizinha, o homem teria aproveitado o momento em que a moradora estava sozinha — as filhas haviam saído para trabalhar — para cometer o crime. A vítima só percebeu a ação ao acordar e encontrar o suspeito dentro da casa, já retirando a televisão do imóvel.

O homem abandonou o aparelho no local e fugiu levando o celular da idosa. Na garagem, ele deixou para trás um saco com materiais recicláveis e um par de chinelos, que podem ajudar na identificação.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao endereço. Segundo a testemunha, foi registrado boletim de ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho flagraram o suspeito momentos antes do crime. No entanto, devido à presença de uma árvore na frente da residência, não foi possível registrar o momento exato da invasão.

Moradores da região afirmam que os furtos têm sido frequentes no bairro. Segundo eles, criminosos estariam observando a rotina das casas e aproveitando oportunidades para agir, principalmente após a instalação de lixeiras nas ruas, que podem servir como ponto de apoio ou esconderijo.

A Polícia Civil deve investigar o crime com base nas informações e imagens disponíveis.

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