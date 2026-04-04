Uma mulher de 60 anos, em tratamento contra o câncer, teve a casa invadida enquanto dormia sob efeito de medicamentos. O caso foi registrado neste sábado, 4, na rua Izabel Eliza de Lima, no bairro São Joaquim, em Franca.

O suspeito entrou no imóvel, revirou o local e fugiu levando o celular da vítima.

De acordo com o relato de uma vizinha, o homem teria aproveitado o momento em que a moradora estava sozinha — as filhas haviam saído para trabalhar — para cometer o crime. A vítima só percebeu a ação ao acordar e encontrar o suspeito dentro da casa, já retirando a televisão do imóvel.