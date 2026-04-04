As buscas pela adolescente Isabelly, de 14 anos, que desapareceu no Rio Sapucaí, em Guará, foram retomadas na manhã deste sábado, 4, por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma força-tarefa regional. A operação havia sido interrompida anteriormente por falta de visibilidade e condições adversas no local.

O desaparecimento ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira, 2, quando a jovem se afogou no rio, na região conhecida como Rancho Golfo. Equipes chegaram a ser acionadas ainda no mesmo dia, mas os trabalhos precisaram ser suspensos durante a noite devido à baixa visibilidade.

Na sexta-feira, 3, as buscas foram retomadas e seguiram ao longo de todo o dia, mas a adolescente não foi localizada.