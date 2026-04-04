As buscas pela adolescente Isabelly, de 14 anos, que desapareceu no Rio Sapucaí, em Guará, foram retomadas na manhã deste sábado, 4, por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma força-tarefa regional. A operação havia sido interrompida anteriormente por falta de visibilidade e condições adversas no local.
O desaparecimento ocorreu no fim da tarde da última quinta-feira, 2, quando a jovem se afogou no rio, na região conhecida como Rancho Golfo. Equipes chegaram a ser acionadas ainda no mesmo dia, mas os trabalhos precisaram ser suspensos durante a noite devido à baixa visibilidade.
Na sexta-feira, 3, as buscas foram retomadas e seguiram ao longo de todo o dia, mas a adolescente não foi localizada.
Na manhã deste sábado, uma nova equipe foi deslocada para reforçar a operação, que continua em andamento ao longo do Rio Sapucaí. Os trabalhos tiveram início por volta das 8h.
Segundo os profissionais envolvidos, o nível elevado da água, a forte correnteza e a presença de redemoinhos dificultam significativamente as buscas, exigindo cautela redobrada das equipes.
A ação mobiliza o Corpo de Bombeiros de Franca, além de equipes da Defesa Civil de Ipuã e Guará. A Polícia Ambiental também participa das buscas, que contam ainda com o apoio de voluntários da região.
Até o fechamento deste texto, a adolescente não havia sido localizada.
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