Um homem de 38 anos e seu filho, de 11 anos, ficaram gravemente feridos após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desse sábado, 4, no Parque Vicente Leporace, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas no local do acidente, o pai estava com o filho na garupa de uma moto quando teria avançado o sinal de parada obrigatória, colidindo contra um veículo que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o homem sofreu fraturas na tíbia e na fíbula. Já a criança teve uma fratura no tornozelo.