05 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Pai e filho ficam feridos após batida entre moto e carro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Policiais registrando a ocorrência antes da chegada do Samu
Policiais registrando a ocorrência antes da chegada do Samu

Um homem de 38 anos e seu filho, de 11 anos, ficaram gravemente feridos após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde desse sábado, 4, no Parque Vicente Leporace, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas no local do acidente, o pai estava com o filho na garupa de uma moto quando teria avançado o sinal de parada obrigatória, colidindo contra um veículo que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o homem sofreu fraturas na tíbia e na fíbula. Já a criança teve uma fratura no tornozelo.

As duas vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Franca.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que esteve no local para registro do boletim de ocorrência e apuração das circunstâncias do acidente.

As causas exatas da colisão ainda devem ser apuradas.

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