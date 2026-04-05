A segurança pública em Franca avança para uma nova etapa com o início da implantação gradual de 46 novas câmeras de monitoramento com leitura de placas veiculares e reconhecimento facial. A medida integra um conjunto de ações adotadas pela Prefeitura de Franca para ampliar a proteção da população, reforçar a prevenção ao crime e fortalecer a atuação integrada das forças de segurança.
A instalação começa a partir de abril, de forma progressiva, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Os novos equipamentos passam a compor uma estrutura de vigilância que vem sendo ampliada e modernizada no município, com definição de pontos estratégicos para ampliar o alcance do sistema.
Ao todo, Franca contará com 135 pontos da cidade com equipamentos de vigilância, incluindo o monitoramento das entradas e saídas da cidade por estradas vicinais e rodovias. Esse total reúne as câmeras já em operação e os novos dispositivos que começam a ser instalados nesta fase.
As imagens captadas são enviadas à Central de Monitoramento, que funciona 24 horas por dia no bairro Cidade Nova, e compartilhadas em tempo real com as Polícias Militar e Civil. A proposta é utilizar a tecnologia como aliada da segurança pública, ampliando a capacidade de acompanhamento e apoio às ações em campo.
Tecnologia integrada para resposta mais rápida
Com a modernização do sistema, Franca passa a operar com uma estrutura mais ampla de monitoramento, capaz de acompanhar ocorrências e movimentações em tempo real. Isso permite mais agilidade no suporte às forças de segurança e melhora a capacidade de resposta diante de situações suspeitas ou emergenciais.
A Central de Monitoramento conta com câmeras com sistema de giro de 360 graus e recebeu reforço neste ano com a contratação de agentes de videomonitoramento, responsáveis pelo acompanhamento das imagens e pelo acionamento de ações de segurança sempre que necessário.
Esse trabalho tem ajudado a apoiar as operações de segurança no município, inclusive com registros que contribuem para ocorrências em andamento e prisões em flagrante. A atuação integrada fortalece o monitoramento contínuo e amplia a eficiência do sistema.
Além dessa estrutura voltada às vias públicas, a Prefeitura também está em fase de processo licitatório para instalar cerca de 2 mil câmeras em prédios públicos. A medida amplia a presença do videomonitoramento em espaços de atendimento e circulação de pessoas, fortalecendo a proteção em serviços públicos.
Cinturão digital amplia cobertura da cidade
Com a ampliação do sistema, Franca estrutura um cinturão de segurança com monitoramento distribuído em diferentes regiões da cidade e também em pontos de entrada e saída. A presença dos equipamentos em acessos estratégicos, estradas vicinais, rodovias e cruzamentos relevantes amplia a capacidade de vigilância urbana e torna o acompanhamento mais abrangente.
Esse modelo de cobertura forma uma espécie de Muralha Digital, conectando os pontos monitorados a uma central que funciona de forma ininterrupta. Na prática, isso significa mais condições de identificar movimentações, acompanhar ocorrências e compartilhar informações em tempo real com as forças policiais, fortalecendo o trabalho conjunto de prevenção e combate ao crime.
A integração com o sistema Muralha Paulista, do Governo do Estado, reforça essa estrutura e amplia o alcance da estratégia adotada pelo município. Com isso, Franca passa a contar com uma rede mais conectada de monitoramento, alinhada a um sistema estadual voltado ao apoio das ações de segurança pública.
Além da proteção, o monitoramento em pontos estratégicos também contribui para a organização urbana em situações que exigem resposta rápida, como acidentes, ocorrências em áreas comerciais, eventos com grande fluxo de pessoas e outras demandas do cotidiano de uma cidade com intensa circulação.
Gestão responsável e foco na população
Franca já conta com 78 câmeras de alta tecnologia instaladas em pontos e cruzamentos estratégicos de todas as regiões, operando de forma integrada para proteger a população. Agora, com a implantação gradual dos novos equipamentos, o sistema amplia sua cobertura e sua capacidade operacional.
O videomonitoramento foi retomado e modernizado no atual governo, passando a contar com uma estrutura mais atualizada e conectada às necessidades da segurança urbana. O investimento em tecnologia reforça uma estratégia de gestão voltada à proteção da população e ao apoio às forças responsáveis pelo enfrentamento da criminalidade.
As imagens registradas também podem auxiliar investigações e contribuir para a identificação de suspeitos e o esclarecimento de ocorrências, conforme previsto no uso desse tipo de estrutura de segurança. Ao mesmo tempo, a utilização do sistema deve respeitar as diretrizes legais, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados, com uso responsável e foco exclusivo na segurança pública.
Em uma cidade com forte atividade industrial, comercial e do setor de serviços, e que tem intensa circulação intensa de pessoas, investir em videomonitoramento representa o fortalecimento de uma política pública voltada à prevenção, à resposta rápida no combate ao crime e à melhoria das condições de segurança no dia a dia da população.
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Comentários
2 Comentários
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Márcio Alves Cardoso 8 horas atrásInfelizmente SEM FIO, referente a crimes de furto, no Brasil, com a legislação federam vigente NADA poderá ser feito a curto e médio prazo. Na imensa maioria das vezes, os autores de furtos de fio quando são presos, saem via de regra no outro dia na audiência de custódia. Agora, referente às Centrais de Monitoramento, elas são um grande avanço no combate à criminalidade violenta.
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Sem Fio 13 horas atrásMas Não estão conseguindo pegar os ladrões de fios de cobre e de torneiras.