A segurança pública em Franca avança para uma nova etapa com o início da implantação gradual de 46 novas câmeras de monitoramento com leitura de placas veiculares e reconhecimento facial. A medida integra um conjunto de ações adotadas pela Prefeitura de Franca para ampliar a proteção da população, reforçar a prevenção ao crime e fortalecer a atuação integrada das forças de segurança.

A instalação começa a partir de abril, de forma progressiva, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Os novos equipamentos passam a compor uma estrutura de vigilância que vem sendo ampliada e modernizada no município, com definição de pontos estratégicos para ampliar o alcance do sistema.

Ao todo, Franca contará com 135 pontos da cidade com equipamentos de vigilância, incluindo o monitoramento das entradas e saídas da cidade por estradas vicinais e rodovias. Esse total reúne as câmeras já em operação e os novos dispositivos que começam a ser instalados nesta fase.

As imagens captadas são enviadas à Central de Monitoramento, que funciona 24 horas por dia no bairro Cidade Nova, e compartilhadas em tempo real com as Polícias Militar e Civil. A proposta é utilizar a tecnologia como aliada da segurança pública, ampliando a capacidade de acompanhamento e apoio às ações em campo.

Tecnologia integrada para resposta mais rápida

Com a modernização do sistema, Franca passa a operar com uma estrutura mais ampla de monitoramento, capaz de acompanhar ocorrências e movimentações em tempo real. Isso permite mais agilidade no suporte às forças de segurança e melhora a capacidade de resposta diante de situações suspeitas ou emergenciais.

A Central de Monitoramento conta com câmeras com sistema de giro de 360 graus e recebeu reforço neste ano com a contratação de agentes de videomonitoramento, responsáveis pelo acompanhamento das imagens e pelo acionamento de ações de segurança sempre que necessário.

Esse trabalho tem ajudado a apoiar as operações de segurança no município, inclusive com registros que contribuem para ocorrências em andamento e prisões em flagrante. A atuação integrada fortalece o monitoramento contínuo e amplia a eficiência do sistema.

Além dessa estrutura voltada às vias públicas, a Prefeitura também está em fase de processo licitatório para instalar cerca de 2 mil câmeras em prédios públicos. A medida amplia a presença do videomonitoramento em espaços de atendimento e circulação de pessoas, fortalecendo a proteção em serviços públicos.

Cinturão digital amplia cobertura da cidade

Com a ampliação do sistema, Franca estrutura um cinturão de segurança com monitoramento distribuído em diferentes regiões da cidade e também em pontos de entrada e saída. A presença dos equipamentos em acessos estratégicos, estradas vicinais, rodovias e cruzamentos relevantes amplia a capacidade de vigilância urbana e torna o acompanhamento mais abrangente.

Esse modelo de cobertura forma uma espécie de Muralha Digital, conectando os pontos monitorados a uma central que funciona de forma ininterrupta. Na prática, isso significa mais condições de identificar movimentações, acompanhar ocorrências e compartilhar informações em tempo real com as forças policiais, fortalecendo o trabalho conjunto de prevenção e combate ao crime.

A integração com o sistema Muralha Paulista, do Governo do Estado, reforça essa estrutura e amplia o alcance da estratégia adotada pelo município. Com isso, Franca passa a contar com uma rede mais conectada de monitoramento, alinhada a um sistema estadual voltado ao apoio das ações de segurança pública.

Além da proteção, o monitoramento em pontos estratégicos também contribui para a organização urbana em situações que exigem resposta rápida, como acidentes, ocorrências em áreas comerciais, eventos com grande fluxo de pessoas e outras demandas do cotidiano de uma cidade com intensa circulação.

Gestão responsável e foco na população

Franca já conta com 78 câmeras de alta tecnologia instaladas em pontos e cruzamentos estratégicos de todas as regiões, operando de forma integrada para proteger a população. Agora, com a implantação gradual dos novos equipamentos, o sistema amplia sua cobertura e sua capacidade operacional.

O videomonitoramento foi retomado e modernizado no atual governo, passando a contar com uma estrutura mais atualizada e conectada às necessidades da segurança urbana. O investimento em tecnologia reforça uma estratégia de gestão voltada à proteção da população e ao apoio às forças responsáveis pelo enfrentamento da criminalidade.

As imagens registradas também podem auxiliar investigações e contribuir para a identificação de suspeitos e o esclarecimento de ocorrências, conforme previsto no uso desse tipo de estrutura de segurança. Ao mesmo tempo, a utilização do sistema deve respeitar as diretrizes legais, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados, com uso responsável e foco exclusivo na segurança pública.

Em uma cidade com forte atividade industrial, comercial e do setor de serviços, e que tem intensa circulação intensa de pessoas, investir em videomonitoramento representa o fortalecimento de uma política pública voltada à prevenção, à resposta rápida no combate ao crime e à melhoria das condições de segurança no dia a dia da população.