Uma capivara foi avistada na noite desse sábado, 4, na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo a um pesque-pague, na região Sul de Franca. O registro foi feito por um morador que passava pelo local e se deparou com o animal caminhando tranquilamente pela via urbana.
No vídeo, é possível observar a capivara circulando pela avenida durante a noite. Ao perceber a aproximação do homem, o animal se assustou e correu em direção a uma área de mata próxima, desaparecendo entre a vegetação.
A presença de capivaras em áreas urbanas não é incomum, especialmente em cidades que possuem rios, córregos e regiões de mata. Esses animais costumam sair de seus habitats naturais em busca de alimento ou água, principalmente durante a noite, quando há menos movimento.
Riscos e cuidados
Apesar da aparência dócil, as capivaras são animais silvestres e podem reagir de forma imprevisível quando se sentem ameaçadas. Além disso, elas podem hospedar o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), transmissor da bactéria Rickettsia rickettsii (febre maculosa). A orientação é que, ao avistar uma capivara:
- Não tente se aproximar ou alimentar o animal;
- Mantenha distância segura;
- Evite movimentos bruscos ou barulhos que possam assustá-la;
- Não tente capturar ou afugentar o animal por conta própria.
Em caso de risco iminente ou presença frequente em áreas urbanas, o recomendado é acionar órgãos ambientais para que a situação seja monitorada de forma adequada.
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