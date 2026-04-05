Uma capivara foi avistada na noite desse sábado, 4, na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo a um pesque-pague, na região Sul de Franca. O registro foi feito por um morador que passava pelo local e se deparou com o animal caminhando tranquilamente pela via urbana.

No vídeo, é possível observar a capivara circulando pela avenida durante a noite. Ao perceber a aproximação do homem, o animal se assustou e correu em direção a uma área de mata próxima, desaparecendo entre a vegetação.

A presença de capivaras em áreas urbanas não é incomum, especialmente em cidades que possuem rios, córregos e regiões de mata. Esses animais costumam sair de seus habitats naturais em busca de alimento ou água, principalmente durante a noite, quando há menos movimento.

Riscos e cuidados