05 de abril de 2026
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Capivara é flagrada caminhando em avenida da Zona Sul de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Capivara caminhando pela região Sul de Franca na noite desse sábado
Capivara caminhando pela região Sul de Franca na noite desse sábado

Uma capivara foi avistada na noite desse sábado, 4, na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Jardim Santa Lúcia, próximo a um pesque-pague, na região Sul de Franca. O registro foi feito por um morador que passava pelo local e se deparou com o animal caminhando tranquilamente pela via urbana.

No vídeo, é possível observar a capivara circulando pela avenida durante a noite. Ao perceber a aproximação do homem, o animal se assustou e correu em direção a uma área de mata próxima, desaparecendo entre a vegetação.

A presença de capivaras em áreas urbanas não é incomum, especialmente em cidades que possuem rios, córregos e regiões de mata. Esses animais costumam sair de seus habitats naturais em busca de alimento ou água, principalmente durante a noite, quando há menos movimento.

Riscos e cuidados

Apesar da aparência dócil, as capivaras são animais silvestres e podem reagir de forma imprevisível quando se sentem ameaçadas. Além disso, elas podem hospedar o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), transmissor da bactéria Rickettsia rickettsii (febre maculosa). A orientação é que, ao avistar uma capivara:

  • Não tente se aproximar ou alimentar o animal;
  • Mantenha distância segura;
  • Evite movimentos bruscos ou barulhos que possam assustá-la;
  • Não tente capturar ou afugentar o animal por conta própria.

Em caso de risco iminente ou presença frequente em áreas urbanas, o recomendado é acionar órgãos ambientais para que a situação seja monitorada de forma adequada.

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