Um carro capotou na noite desta sexta-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão que liga a Vila São Sebastião, no sentido ao shopping, em Franca.

O motorista de um Volkswagen Gol G5 preto, que estava sozinho no veículo, seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção, bateu contra a estrutura metálica de proteção às margens da rodovia e o carro capotou.

O homem teria deixado o local logo após o acidente, saindo a pé. Um motoboy que passava pela rodovia afirmou ter visto o momento em que ele deixou a área.