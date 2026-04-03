05 de abril de 2026
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EM FRANCA

Carro capota na Portinari, próximo ao pontilhão da São Sebastião

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Guincho durante a retirada de carro capotado na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Guincho durante a retirada de carro capotado na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Um carro capotou na noite desta sexta-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão que liga a Vila São Sebastião, no sentido ao shopping, em Franca.

O motorista de um Volkswagen Gol G5 preto, que estava sozinho no veículo, seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção, bateu contra a estrutura metálica de proteção às margens da rodovia e o carro capotou.

O homem teria deixado o local logo após o acidente, saindo a pé. Um motoboy que passava pela rodovia afirmou ter visto o momento em que ele deixou a área.

A concessionária responsável pela via foi acionada e realizou a sinalização para garantir a segurança do trânsito.

Um guincho também esteve no local para a remoção do veículo capotado.

Até o fechamento deste texto, o motorista não foi identificado, e as circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

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Comentários

1 Comentários

  • JEFFERSON MARTINS 2 dias atrás
    cachaça