Um carro capotou na noite desta sexta-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão que liga a Vila São Sebastião, no sentido ao shopping, em Franca.
O motorista de um Volkswagen Gol G5 preto, que estava sozinho no veículo, seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção, bateu contra a estrutura metálica de proteção às margens da rodovia e o carro capotou.
O homem teria deixado o local logo após o acidente, saindo a pé. Um motoboy que passava pela rodovia afirmou ter visto o momento em que ele deixou a área.
A concessionária responsável pela via foi acionada e realizou a sinalização para garantir a segurança do trânsito.
Um guincho também esteve no local para a remoção do veículo capotado.
Até o fechamento deste texto, o motorista não foi identificado, e as circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.
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JEFFERSON MARTINS 2 dias atráscachaça