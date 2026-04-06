Franca segue com saldo positivo na geração de empregos formais em 2026, mas com ritmo menor na comparação entre os dois primeiros meses do ano. Dados do Novo Caged mostram que, em fevereiro, o município registrou 5.809 admissões e 4.709 desligamentos, resultando em 1.100 novas vagas com carteira assinada.

O número representa uma desaceleração em relação a janeiro, quando a cidade havia criado 2.977 postos de trabalho, com 7.735 contratações e 4.758 demissões.

Indústria lidera em fevereiro

Diferente de janeiro, quando o setor de Serviços puxou a geração de empregos, em fevereiro o destaque ficou com a Indústria, que abriu 532 vagas, resultado de 1.572 admissões contra 1.040 desligamentos.