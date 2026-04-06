Franca segue com saldo positivo na geração de empregos formais em 2026, mas com ritmo menor na comparação entre os dois primeiros meses do ano. Dados do Novo Caged mostram que, em fevereiro, o município registrou 5.809 admissões e 4.709 desligamentos, resultando em 1.100 novas vagas com carteira assinada.
O número representa uma desaceleração em relação a janeiro, quando a cidade havia criado 2.977 postos de trabalho, com 7.735 contratações e 4.758 demissões.
Indústria lidera em fevereiro
Diferente de janeiro, quando o setor de Serviços puxou a geração de empregos, em fevereiro o destaque ficou com a Indústria, que abriu 532 vagas, resultado de 1.572 admissões contra 1.040 desligamentos.
Os Serviços aparecem na sequência, com 451 novos postos, mantendo bom desempenho e o maior estoque de empregos da cidade, com 43.338 vínculos ativos.
O Comércio, que havia fechado janeiro no negativo, se recuperou em fevereiro e registrou saldo positivo de 109 vagas. Já a Construção teve leve alta, com 28 postos criados.
Por outro lado, a Agropecuária apresentou saldo negativo de -20 vagas no período.
Estoque de empregos cresce
Com o resultado de fevereiro, o estoque total de empregos formais em Franca subiu para 102.991 vínculos ativos, frente aos 101.855 registrados em janeiro.
Apesar da desaceleração, o saldo positivo pelo segundo mês consecutivo indica manutenção do aquecimento do mercado de trabalho local, ainda que em um ritmo mais moderado.
Balanço do bimestre
Somando janeiro e fevereiro, Franca acumula 4.077 vagas formais criadas em 2026, reforçando um cenário favorável no início do ano. Tradicionalmente, Franca abre vagas neste período, em recuperação aos postos de trabalho fechados em dezembro.
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