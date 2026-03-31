A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira, 31, um projeto de lei que prevê a inclusão de medicamentos para o tratamento da obesidade grave (graus II e III) e do diabetes tipo 2 no SUS (Sistema Único de Saúde) – ignorando o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que considerou a proposta inconstitucional por se tratar de uma atribuição do Governo Federal, e não do município.

A proposta inclui, entre outros, medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida — popularizados nas chamadas “canetas emagrecedoras” —, desde que registrados na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com diretrizes clínicas aprovadas pelo Ministério da Saúde. O texto ainda prevê a distribuição gratuita, mediante prescrição médica e avaliação multiprofissional, com reavaliação clínica obrigatória a cada seis meses.

O projeto ainda transfere ao Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar a lei — ou seja, definir critérios de implementação e demais medidas necessárias para que ela, de fato, saia do papel.