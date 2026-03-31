31 de março de 2026
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NA REGIÃO

Jovem faz manobras perigosas, tenta fugir, cai da moto e é detido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Viaturas da Polícia Militar; a corporação deteve o motociclista
Viaturas da Polícia Militar; a corporação deteve o motociclista

Um motociclista foi detido após fugir da Polícia Militar durante patrulhamento na tarde desta terça-feira, 31, em Jeriquara, município a 42 km de Franca.

Segundo a polícia, a equipe realizava rondas pela cidade quando flagrou o condutor realizando manobras perigosas com a moto. Ao receber ordem de parada, o suspeito desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram acompanhamento e, durante a tentativa de fuga, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu. Após a queda, ele foi abordado pela equipe.

O homem foi levado para a delegacia de Jeriquara, onde foi registrado boletim de ocorrência por desobediência e direção perigosa.

A motocicleta foi apreendida por apresentar irregularidades administrativas.

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